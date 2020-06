Dringend advies voor Feyenoord bij FOX: ‘Direct halen als je 2 miljoen hebt'

Eric Botteghin en Leroy Fer zijn momenteel in het bezit van een aflopende verbintenis bij Feyenoord en zijn voorlopig nog niet tot een overeenkomst gekomen over een nieuw contract. Mario Been zegt in het programma Voetbalpraat van FOX Sports dat Fer graag bij Feyenoord wil blijven en dat beide partijen ‘bezig zijn eruit te komen’. Als het aan de analist en collega Hans Kraay junior ligt, moeten de Rotterdammers eerder Jan Paul van Hecke van NAC Breda halen dan het aflopende contract van Botteghin verlengen.

“Ik had vernomen dat ze bezig zijn eruit te komen. Leroy wil heel graag blijven, maar het heeft allemaal met geld te maken. In de kleedkamer gaat rond: ‘die verdient dat, die verdient dat’. Van Botteghin weet ik het niet. Als je een Van Hecke ziet bij NAC, wat vlakbij is, moet je dan met Botteghin door? Is Botteghin nog steeds de versterking die Feyenoord nodig heeft?”, vraagt Been zich af. De afgelopen tijd werd Van Hecke concreet gelinkt aan AS Monaco en NAC-directeur Mattijs Manders bevestigde dat er een akkoord was, al moest de verdediger er zelf nog uitkomen met de Monegasken.

Been stelt echter dat Van Hecke ‘nee’ gezegd heeft tegen AS Monaco, dat twee miljoen euro wilde betalen en van plan was hem direct bij FC Utrecht te stallen. “Van Hecke is echt verschrikkelijk goed. Ik weet niet of Feyenoord anderhalf tot twee miljoen heeft, maar dan zou ik hem direct halen”, haakt Kraay jr. in. “Het enige dat minder is, is dat hij niet de ervaring van Botteghin heeft”, reageert Been. “Maar we weten nu inmiddels wel dat Botteghin niet de speler is die Feyenoord verder gaat helpen. Dan zal je toch een keuze moeten gaan maken om naar de toekomst te kijken.”

Met Mark Diemers presenteerde Feyenoord afgelopen week zijn eerste zomerse versterking. “Heel veel mensen zijn sceptisch, maar hij rendeert het best met zeven mensen in zijn rug. Als hij aan de bal is, gebeurt er iets anders dan bij negen van de andere spelers. Alleen Steven Berghuis kan wat hij kan”, is Kraay jr. lovend over de van Fortuna Sittard overgekomen middenvelder. “Maar als hij op de positie van Orkun Kökcü of Jens Toornstra gaat spelen, heeft hij maar vijf spelers in zijn rug. Of je moet hem op links net zoveel ruimte geven als Berghuis aan de rechterkant.”

“Ze hebben nog geen linksbuiten. Daar zou Diemers ook kunnen spelen, ik vind hem een uitstekend speler en denk dat hij het bij Feyenoord goed kan gaan doen. Hij is een denker, creatief en kan uitvoeren, ik zie hem graag voetballen. Bij Fortuna was hij de man, hij zal zich moeten aanpassen. Maar ik denk dat hij dit elftal iets kan brengen”, zegt Been. Kraay jr. sluit zich daar gedeeltelijk bij aan. “Als Berghuis hem accepteert, want dat is de man die gezocht wordt, dan gaat hij heel goed worden. Als hij één van de elf in het veld is die af en toe de bal krijgt, weet ik het niet. Hij is een mannetje die veel aan de bal moet zijn. Als hij ‘m heeft, doet hij er wat mee.”