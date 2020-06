Barcelona in vuur en vlam: ‘Op deze manier wint VARdrid’

Real Madrid boekte zondagavond een zwaarbevochten én controversiële overwinning in LaLiga. Het team van trainer Zinedine Zidane zegevierde met 1-2 over Real Sociedad dankzij doelpunten van Sergio Ramos, vanaf elf meter, en Karim Benzema. Vinicius Junior versierde de penalty na licht contact met Diego Llorente en Benzema maakte ogenschijnlijk hands voorafgaand aan de 0-2. Saillant: twee minuten eerder werd de 1-1 van Adnan Januzaj afgekeurd omdat Mikel Merino in buitenspelpositie het zicht van Thibaut Courtois belemmerde. Met name de media in Catalonië zetten de nodige vraagtekens over de manier waarop Real Madrid drie punten meenam uit San Sebastián.

De kop boven de column van Xavier Ortuño, adjunct-directeur van de Catalaanse sportkrant Sport, zegt voldoende: Así, así, gana el VARdrid, oftewel ‘op deze manier, op deze manier, wint VARdrid’. “Dankzij de VAR kreeg Real Madrid een strafschop omdat Vinicius Junior een schrammetje opliep, terwijl de noppen van Diego Carlos nu nog op het lichaam van Lionel Messi zichtbaar zijn. Ook werd een doelpunt van Real Sociedad afgekeurd omdat Thibaut Courtois het zicht werd belemmerd. Als ik de oogarts van Courtois zou zijn, zou ik me zorgen maken. Je kan zomaar je licentie kwijtraken. Tot slot, blijkbaar heeft men een nieuwe spier tussen de arm en schouder ontdekt die niet als een lichaamsdeel kan worden aangemerkt. De goal van Benzema werd derhalve goedgekeurd.”

“Toen Gerard Piqué vrijdagavond na de wedstrijd tegen Sevilla aangaf dat Real Madrid weinig punten zou gaan verspelen, dachten enkelen dat hij eerst een pleister had geplakt en daarna pas een wond had opgelopen. Maar warempel, er is bloed gevloeid en ook nog eens een grote hoeveelheid. Of ze stoppen het bloedvergieten door de VAR of het systeem verliest aan geloofwaardigheid”, benadrukt Ortuño. De voorpagina van de meest verkochte sportkrant van Catalonië mag er sowieso zijn: ‘Lideres del VAR, koploper van de VAR. Ook wordt de wedstrijd omschreven als ‘een schandaal in Anoeta (Reale Arena)’.

‘Made in Madrid’, zo staat er met grote letters op de voorpagina van Mundo Deportivo. “Real Madrid neemt Barcelona de koppositie af, met de VAR aan zijn zijde”, zo valt er in de Catalaanse sportkrant te lezen. Directeur Santi Nolla merkt op dat alle twijfelachtige situaties momenteel in het voordeel van Real Madrid uitvallen. “Real Madrid heeft drie wedstrijden sinds de coronastop gespeeld en in elke wedstrijd waren er momenten die in hun voordeel uitvielen. De spelers van Eibar protesteren nu nog tegen de buitenspelsituatie van Benzema en bij Valencia zijn ze nog steeds vol ongeloof over het afgekeurde doelpunt van Rodrigo. Tegen Real Sociedad, meer van hetzelfde. Alle details zijn in het voordeel van Real.”

“Het zorgt ervoor dat de spelers vol vertrouwen kunnen spelen, in de wetenschap dat welke actie dan ook geen consequenties zal hebben. Sommige spelers zullen gevrijwaard blijven van gele kaarten, of bepaalde overtredingen zullen licht worden beoordeeld, terwijl dat bij andere teams zwaarder gestraft wordt. Uiteindelijk voelt het bijzonder frustrerend aan om samen met Real Madrid om een prijs te strijden als het puntenaantal gelijk is”, benadrukt Nolla. De voorpagina van Marca, Lider oftewel koploper, is eenvoudig, terwijl AS Nuevo lider, Nuevo lío (Nieuwe koploper, nieuwe controverse) op de voorpagina heeft staan. Opvallend: de twee kranten uit Madrid publiceren maandagochtend een artikel over de voorpagina’s van de kranten uit Catalonië. “Barcelona in vuur en vlam”, zo valt er bij AS te lezen. “Om nog meer olie op het vuur te gooien: Xavier Estrada Fernández is afkomstig uit het Catalaanse scheidsrechterskorps.”

Zidane uitte na afloop zijn ongenoegen over de manier waarop doelpunten onder de loep worden gelegd. “Ik heb de situaties zelf niet gezien”, zei de trainer van Real Madrid aanvankelijk. "Maar ik hoorde van anderen dat het een strafschop op Vinicius was en dat het doelpunt van Karim geldig was. Ik ga daar verder niet op in omdat de scheidsrechter daarvoor is. Ik wil alleen maar denken aan onze verdiende overwinning. Of er meer druk op de arbiters is? Ik weet het niet. Ik praat liever alleen over voetbal. Ik vind het ergerlijk dat het na afloop alleen maar over de scheidsrechters gaat en dat het lijkt alsof wij helemaal niets in het veld hebben gedaan. Wat her en der gezegd wordt, hebben wij niet in de hand. Wij winnen op het veld en dat is wat we hier hebben gedaan. Het was een verdiende overwinning.”

Real Madrid heeft na zondagavond evenveel punten als Barcelona, dat vrijdag niet verderkwam dan een doelpuntloos gelijkspel bij Sevilla. Het onderling resultaat gaat in Spanje boven het doelsaldo en dat onderling resultaat is in het voordeel van de ploeg van Zidane: de onderlinge ontmoeting in het Camp Nou eindigde in 0-0 en op 1 maart zegevierde de Koninklijke met 2-0 in het Santiago Bernabéu. Real Madrid speelt woensdagavond een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Real Mallorca, terwijl een dag eerder Barcelona - Athletic Club op het programma staat.