‘Wat heb je daar te zoeken? Ga naar zo’n club of blijf anders nog bij Ajax’

Er is de afgelopen maanden veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Donny van de Beek. De 23-jarige middenvelder van Ajax werd voornamelijk gelinkt aan Real Madrid, dat alles al uitonderhandeld zou hebben. Henk ten Cate raadt Van de Beek in het programma Rondo van Ziggo Sport af om de overstap naar de Koninklijke te maken.

“Ik vind hem een goede voetballer, maar Luka Modric zit nu op de bank bij Real Madrid. Dan denk ik: Donny, wat heb je daar te zoeken? Ga naar een club waar je verder komt en iedere week kunt spelen. Of blijf anders nog een jaar bij Ajax”, zo luidt het advies van Ten Cate. Van de Beek zou naar verluidt ook in de belangstelling staan van Manchester United en de momenteel clubloze oefenmeester beaamt dat hij ‘nog zó jong en ‘écht goed’ is.

“Als hij nog een jaar bij Ajax zou spelen en je zou nog beter worden, dan is hij toch veel rijper om die stap te maken dan nu? Hij speelt al een halfjaar niet”, wijst de voormalig oefenmeester van onder meer NAC Breda, Ajax en Sparta Rotterdam op het stopzetten van de Eredivisie wegens de uitbraak van het coronavirus. Ten Cate krijgt bijval van Ronald Waterreus, die ook van mening is dat het misschien beter is dat Van de Beek nog een jaartje bij Ajax blijft.

“Als hij nog een jaartje bij Ajax speelt en vervolgens nog een ijzersterk EK er achteraan speelt, komt hij beter binnen. Wat als hij geen basisplaats heeft op het EK? Als je niet in de basis staat bij Oranje, mag je je afvragen of dat bij Real wel lukt”, stelt Waterreus. Youri Mulder denkt dat het geen toeval is dat er zoveel geruchten bestaan over de toekomst van Van de Beek. “Het lijkt wel alsof er een soort bedoeling achter zit dat het steeds in de pers komt. Ik denk dat dat niet goed is voor de speler, omdat er steeds maar weer discussie over is.”