Van Hanegem hekelt presentatoren ‘van al die talkshows’ in racismedebat

Willem van Hanegem kon als speler en trainer altijd prima door één deur met donkere spelers. Een dergelijke term bezorgt de oud-international hoe dan ook een ongemakkelijk gevoel, daar hij zelf naar eigen zeggen nooit heeft meegemaakt dat iemand op ras of kleur werd afgerekend. Van Hanegem ziet echter in dat het racismevraagstuk bij veel mensen dieper zit, ‘veel dieper zelfs’, dan iedereen dacht. “Daar moeten we serieus naar kijken. Maar wel zonder opeens volledig door te slaan”, benadrukt de Kromme.

Het naar elkaar luisteren blijkt volgens Van Hanegem al ‘een enorm probleem’. “Want de schreeuwers, aan beide kanten, pakken nu gretig de regie. Die gasten willen helemaal niet dat we dichter naar elkaar groeien, maar juist het tegenovergestelde. Ze zetten mensen tegen elkaar op en dat is een kwalijke ontwikkeling. De inhoud sneeuwt al weken volledig onder en dat mogen ook de presentatoren van al die talkshows zichzelf weleens kwalijk nemen”, vertel Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad.

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

“Daar wordt meer en meer stelling genomen, terwijl dat toch niet hun taak is? Wie niet voor is, is meteen tegen.” Van Hanegem zet vraagtekens bij de boycot van Veronica Inside door de spelers van het Nederlands elftal en Jong Oranje, en de Oranje Leeuwinnen. Hij neemt het zeker niet op voor Johan Derksen, die rapper Akwasi met Zwarte Piet vergeleek, maar ‘de deur dichtgooien omdat iets je niet bevalt, is op dit moment niet de oplossing’. “Dat kan anders. Wat je nu krijgt, is dat er dan meteen vol verwijten wordt geroepen dat deze spelers dan ook niet naar het WK in Qatar moeten gaan. Daar kon je op wachten natuurlijk", doelt hij op het eindtoernooi in 2022.

De werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Qatar liggen al enkele jaren onder een vergrootglas. Bij de nieuwbouw van stadions voor het evenement ontstonden levensbedreigende situaties, en niet alleen door onveilige omstandigheden. Uit recent onderzoek bleek dat honderden arbeidsmigranten jaarlijks door hittestress overlijden. Qatar voerde daarnaast begin dit jaar pas een hervorming door die arbeidsmigranten in staat zou moeten stellen om het land zonder toestemming van hun werkgevers te verlaten.

“Als je dingen kunt uitleggen, zonder boycot of hysterisch geschreeuw, krijgen mensen meer begrip voor je standpunten. En dan niet alleen ergens aanschuiven waar je weet dat ze al aan jouw kant staan, want dat gebeurt naar mijn smaak te veel.” Van Hanegem schrijft zijn column in het dagblad met gemengde gevoelens. “Op deze plek kon ik wekenlang niet schrijven over het voetballen en nu ze overal weer spelen, behalve in Nederland dan, gaat het er nog niet over. Blijf de zaken benoemen. In de sport en zeker daarbuiten. Zonder te schreeuwen.”