Driessen biedt Wijnaldum op 31 augustus stoel bij Veronica Inside

Valentijn Driessen wil dat Georginio Wijnaldum op 31 augustus bij Veronica Inside plaatsneemt om zijn verhaal te doen en biedt daarvoor zelfs zijn eigen stoel aan. De chef voetbal van De Telegraaf schuift regelmatig aan bij het televisieprogramma, dat door een opmerking van Johan Derksen wederom onder vuur ligt. De ervaren analist bekritiseerde rapper Akwasi afgelopen maandag om zijn uitspraken bij een antiracismedemonstratie en vergeleek hem bij wijze van grap met Zwarte Piet.

De opmerking van Derksen leidde tot een boycot van het programma door de spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Oranje Leeuwinnen. Driessen vindt het maar ‘een heilloze weg’. “Zoals alle boycots het beoogde doel missen. Beter is te kiezen voor de dialoog”, vertelt Driessen maandag in zijn column in het dagblad. Georginio Wijnaldum is erg begaan met het racismevraagstuk en liet zowel afgelopen vrijdag als zaterdag op Instagram van zich horen. De reserve-captain van Oranje is in de optiek van Driessen degene die ‘sluimerend racisme voortreffelijk onder woorden kan brengen’.

“Niet om Derksen te overtuigen, maar juist om zijn boodschap over te brengen aan de kijkers van Veronica Inside zou Wijnaldum moeten overwegen in dát programma te verschijnen”, stelt Driessen, die de middenvelder van Liverpool en het Nederlands elftal juist aanraadt om de doelgroep uit te zoeken waar de boodschap voor bedoeld is. “Vertel je verhaal, laat mensen er kennis mee maken, geef inzicht in wat racisme is, confronteer de kijkers met voorbeelden en zeg hoeveel pijn het doet en hoe kinderen eronder lijden. Geef handvatten voor bewustwording. Hou de dialoog op gang in plaats van deze de nek om te draaien, hoezeer en hoe vaak gekwetst ook.”

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

Driessen vindt dat het zoeken naar oplossingen middels handreikingen ‘veel beter dan een boycot’ en vindt het een verplichting naar mensen met welke huidskleur dan ook, ‘een verplichting om racisme te bestrijden’. “Het is allemaal vers en heftig, maar als eind augustus het stof wat is neergedaald, kan het racismevraagstuk opnieuw op de kaart gezet worden.” De journalist doelt op de interlands tegen Polen en Italië in Nederland. “Niet door te volharden in de boycot Veronica Offside, lijnrecht tegenover elkaar te staan en elkaar te bestoken vanuit de loopgraven. Nee, sta samen zij-aan-zij tegen racisme.”

“Het signaal van Wijnaldum of Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk of sterspeler Memphis Depay aan tafel bij Veronica Inside zal een gigantische positieve impact hebben op de discussie, die gevaarlijk polariseert dezer dagen. Gebruik Derksen als vehikel, zet hem met een grap neer als een grumpy old man, breng je boodschap op zijn podium voor het voetlicht. Op maandag 31 augustus, vier dagen voor Nederland-Polen, stel ik mijn stoel aan tafel graag ter beschikking aan Georginio Wijnaldum", besluit Driessen.