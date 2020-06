Speler met Eredivisie-verleden bezorgt De Vrij en co spannende slotfase

Internazionale is erin geslaagd om de eerste competitiewedstrijd na de hervatting van het Italiaanse voetbal winnend af te sluiten. I Nerazzurri, waar Stefan de Vrij negentig minuten binnen de lijnen stond, waren in eigen stadion met 2-1 te sterk voor Sampdoria. Dat de wedstrijd tot het laatste moment spannend was, was te danken aan een doelpunt van voormalig sc Heerenveen-middenvelder Morthen Thorsby in het begin van de tweede helft.

Internazionale hervatte het voetbal vorige week al met de halve finale van de Coppa Italia. Een 1-1 gelijkspel tegen Napoli, de latere winnaar van het toernooi, was niet voldoende om de 0-1 nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen. Met een thuiswedstrijd tegen Sampdoria werd zondagavond de Serie A hervat, in de wetenschap dat naaste achtervolger Atalanta met een overtuigende 4-1 zege op Sassuolo tot op drie punten was genaderd. I Nerazzurri kenden echter een overtuigende start en stonden al na tien minuten spelen op een voorsprong.

Na een vlotlopende aanval via onder meer Lautaro Martínez en Christian Eriksen werd Romelu Lukaku in het strafschopgebied in stelling gebracht. De Belgische spits bracht van dichtbij de openingstreffer op het scorebord. Toen Martínez na ruim een halfuur spelen na een aanval via Lukaku en Antonio Candreva de marge verdubbelde, leek Internazionale op weg naar een comfortabele overwinning.

De ploeg van trainer Antonio Conte verzuimde echter door te drukken en bood Sampdoria daarmee de mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. Kort na rust raakte Omar Colley in eerste instantie nog de lat met een kopbal, maar de rebound werd door Thorsby via de handen van Inter-doelman Samir Handanovic over de lijn gewerkt. Colley was kort daarna opnieuw gevaarlijk met een kopbal, terwijl Sampdoria-doelman Emil Audero aan de andere kant redding moest brengen op een inzet van Eriksen.

Handanovic moest in de slotfase nog reddend optreden bij een inzet van Mehdi Léris. Victor Moses liet aan de andere kant een mogelijkheid op een ruimere marge onbenut, waardoor de 2-1 stand uiteindelijk op het scorebord bleef. De achterstand van Internazionale op koploper Juventus bedraagt nu zes punten. Voor i Nerazzurri wacht komende woensdag een thuiswedstrijd tegen Sassuolo.