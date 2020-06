Liverpool dreigt na teleurstellende derby kampioensfeest uit te moeten stellen

Liverpool heeft de Premier League hervat met een tamelijk teleurstellende Merseyside Derby. Het treffen met stadgenoot Everton eindigde in een 0-0 gelijkspel en the Toffees lieten in de slotfase de grootste kansen liggen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Indien Manchester City maandagavond wint van Burnley, moet Liverpool de kampioenswedstrijd nog even uitstellen.

Voor Liverpool betekende de Merseyside Derby op Goodison Park de eerste officiële wedstrijd sinds 11 maart, toen er in eigen stadion in de achtste finales van de Champions League met 2-3 werd verloren van Atlético Madrid. Tegen Everton begonnen onder meer Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum en Andy Robertson op de reservebank. Virgil van Dijk stond daarentegen wél aan de aftrap bij de koploper van de Premier League, die voorafgaand aan het treffen met de stadgenoot nog twee overwinningen nodig had om de landstitel veilig te stellen.

Liverpool had het echter lastig in de beginfase en zag Everton de eerste kans krijgen, toen Richarlison na een kleine twintig minuten landgenoot Alisson op de proef stelde. Met ruim een halfuur op de klok deden de bezoekers voor het eerst van zich spreken, met een schot van Roberto Firmino dat voorlangs ging. Ook een vrije trap van Trent Alexander-Arnold leverde Everton-doelman Jordan Pickford in het slot van een weinig enerverende eerste helft niet al teveel problemen op.

Na rust was de eerste mogelijkheid voor Liverpool, maar Naby Keïta zag zijn poging naast gaan. Gaandeweg de tweede helft werd Everton steeds gevaarlijker, wat tien minuten voor het einde tot de grootste kans leidde. Een hakje van Dominic Calvert-Lewin werd aanvankelijk nog gered door Liverpool-doelman Alisson, waarna Tom Davies vanuit de rebound de bal op de paal plaatste. Liverpool, waar Wijnaldum na ruim een uur spelen in de ploeg was gekomen, moest in de slotfase alle zeilen bijzetten om de gelijke stand op het scorebord te houden.

Opnieuw was Calvert-Lewin gevaarlijk, maar Liverpool bleef overeind en hield daarmee een punt over aan de derby. Indien Manchester City maandagavond in eigen stadion wint van Burnley, wordt de achterstand teruggebracht naar twintig punten. Het betekent dat Liverpool in dat geval niet aankomende woensdag in de wedstrijd tegen Crystal Palace al kampioen kan worden. Het onderlinge treffen met Manchester City in het Etihad Stadium, op donderdag 2 juli, zou in dat scenario de beslissing kunnen brengen in de strijd om de Engelse landstitel, als the Citizens tussendoor ook van Chelsea weten te winnen. Als Manchester City gelijkspeelt of verliest, kan het kampioenschap wél komende woensdag tegen Crystal Palace veiliggesteld worden.