Guedes trekt met wereldgoal aandacht weg van zeldzame prestatie Cillessen

Valencia is er zondagavond zonder al teveel problemen in geslaagd om de thuiswedstrijd tegen Osasuna winnend af te sluiten. Los Che wonnen in eigen stadion met 2-0, waardoor Jasper Cillessen voor het eerst sinds 9 november 2019 (destijds in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Granada) weer eens de nul wist te houden. Dankzij de zege op Osasuna blijft Valencia, momenteel de nummer acht in LaLiga, in de race om de tickets voor Europees voetbal in LaLiga.

Cillessen keerde kort voor het stopzetten van LaLiga door de uitbraak van het coronavirus terug onder de lat bij Valencia en heeft die plaats na de hervatting behouden. Met een gelijkspel tegen Levante (1-1) en een nederlaag tegen Real Madrid (3-0) verloopt die hervatting niet al te gelukkig, maar tegen Osasuna zat Valencia al snel op rozen. Een treffer na slechts drie minuten spelen van Rodrigo werd nog geannuleerd, doordat de videoscheidsrechter buitenspel constateerde.

Negen minuten later was het alsnog raak voor de thuisploeg. Gonçalo Guedes bleef na een imposante dribbel vanaf eigen helft overeind en plaatste de bal eenmaal in het strafschopgebied aangekomen verwoestend in de rechterkruising. Met ruim een halfuur op de klok wist Rodrigo de marge voor de thuisploeg te verdubbelen, nadat hij in een vlotte counter bediend werd door Guedes en met een subtiele voetbeweging een wel geldende treffer op het scorebord bracht.

De tweede helft leverde weinig tot geen hoogtepunten op, waardoor er in de 2-0 stand na rust geen verandering meer kwam. Daarmee stapte Cillessen voor eerst in 225 dagen weer eens met een clean sheet van het veld. De doelman van Oranje hield voor de vijfde keer dit seizoen zijn doel schoon, want eerder incasseerde hij tegen RCD Mallorca (2-0), Chelsea (0-1), Athletic Club (0-1) en Granada (2-0) geen tegendoelpunt. Valencia blijft tegelijkertijd in de race voor een plek in de top zes, de plekken die recht geven op Europees voetbal. De achterstand op de nummers drie en vier Atlético Madrid en Sevilla, virtueel in het bezit van een Champions League-ticket, bedraagt zes punten.