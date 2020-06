Veronica Inside in gevaar: ‘We staan op een breekpunt, net als met #MeToo’

De toekomst van Veronica Inside houdt de gemoederen flink bezig. Het voetbalpraatprogramma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen raakte deze week flink in opspraak nadat laatstgenoemde rapper Akwasi bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. Nadien kondigde de internationaals van het Nederlands elftal een boycot tegen Veronica Inside aan en het lijkt onoverkomelijk dat de rel grote gevolgen zal hebben voor de toekomst van het programma.

Veronica Inside en met name Derksen liggen onder vuur nadat de ervaren analist rapper Akwasi afgelopen maandag bekritiseerde om zijn uitspraken bij een anti-racisme demonstratie en hem bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. Diverse adverteerders trokken zich vervolgens terug en volgens Maiko Valentijn, CEO van het toonaangevende mediabureau MediaCom dat in Nederland zendtijd inkoopt namens adverteerders, is sprake van een 'breekpunt'.

"Onze adverteerders verdienen uitleg hoe te voorkomen dat ze met hun reclame in een omgeving terecht komen van ‘content’ die haaks staat op waarvoor deze merken staan", vertelt Valentijn zondagavond in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Er is nu een tweedeling onder adverteerders. Een deel wil gewoon niet geassocieerd worden met de inhoud en neemt afstand. Dan moeten we daar wel iets mee."

Het is niet de eerste keer dat de heren van Veronica Inside in opspraak zijn geraakt, beseft ook Valentijn. De CEO van MediaCom wil naar eigen zeggen 'de discussie niet een bepaalde kant opduwen'. "Maar als je het mij persoonlijk vraagt dan denk ik dat we - net als met #MeToo - op een breekpunt staan. Nu de adverteerders zich roeren, de Oranje-selecties en zelfs bondscoach Ronald Koeman kan dat impact hebben op de kwaliteit van het programma. We zouden niet op deze voet verder moeten gaan, ondanks dat Johan Derksen denkt dat het allemaal wel overwaait. Het is goed dat de dialoog wordt gestart. Tussen adverteerders, makers van het programma en Talpa. Je ziet nu ook dat adverteerders worden aangesproken op uitspraken die in het programma worden gedaan. Dat is niet oké."

Giselinde Kuipers, hoogleraar cultuursociologie, heeft de ophef ook meegekregen. Volgens haar is Derksen niet veranderd. "Maar de wereld om hem heen wel. Vaak weten de mannen in VI wel wat de stemming in Nederland is en begeven ze zich op de grens van waar mensen het eens en oneens met elkaar zijn. Deze keer hebben ze dat totaal niet aangevoeld. De Kick Out Zwarte Piet-beweging is één van de meest succesvolle sociale bewegingen van de afgelopen decennia. We maken een echte cultuurverandering mee. Het is de betogers zelfs gelukt om Mark Rutte van gedachten te laten veranderen. We hebben te maken met een nieuwe generatie die zich heel erg laat horen op het gebied van racisme en feminisme. Daartoe behoort ook de generatie voetballers die nu in Oranje speelt", alduis Kuipers.