Davids verbaasd door vraag bij Studio Sport over Derksen: ‘Maar waarom dan?’

Er is de afgelopen dagen viel te doen rond Johan Derksen en diens uitspraken in het programma Veronica Inside. De Oranje-internationals maakten vrijdag bekend dat ze naar aanleiding van de veelbesproken uitspraken van de analist over rapper Akwasi het televisieprogramma voorlopig boycotten. Het is een keuze die Edgar Davids volledig kan begrijpen, zo vertelt hij in Studio Sport.

Derksen ligt onder vuur nadat hij Akwasi bekritiseerde om zijn uitspraken bij een anti-racisme demonstratie in Amsterdam en hem bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. De Oranje-internationals spreken zich op Instagram massaal uit tegen de analist en hebben besloten om geen medewerking meer te verlenen aan interviews met Veronica Inside. “Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma”, zo luidde het statement, dat werd gedeeld door onder meer Virgil van Dijk, Ryan Babel, Matthijs de Ligt, Jasper Cillessen, Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst, Marten de Roon, Stefan de Vrij, Patrick van Aanholt en Daley Blind.

“Absoluut, het is niet de eerste keer. Daar gaat het om, het gaat erom dat het verschillende keren gebeurd is en elke keer werd weggewuifd. Er waren geen consequenties en nu zie je dat iedereen er genoeg van heeft. Vandaar de boycot, dat is terecht”, antwoordt Davids op de vraag of hij de boycot terecht vindt. Presentator Jeroen Stomphorst vraagt zich af of je niet beter ‘aan tafel kan gaan zitten, de man in de ogen te kijken en een statement te maken’. “Maar waarom dan?”, reageert Davids direct. Stomphorst stelt dat het dan misschien ‘landt’ bij Derksen. “Als het herhaaldelijk voorkomt, moet je elke keer aan tafel. We hebben het vaak genoeg besproken en als je het niet doorhebt, zijn er consequenties. Dit is niet van nu, dan had je drie jaar geleden aan tafel moeten zitten. Het is al heel vaak besproken en nu is het genoeg.”

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

“Je moet kijken naar de media. Er wordt vaak gezegd dat sporters een voorbeeldfunctie hebben, maar de media heeft dat ook en nog sterker. Zij zijn verantwoordelijk voor wat ze het publiek voeden”, gaat de 47-jarige oud-middenvelder verder. Hij vindt niet dat de uitspraken van Derksen te scharen zijn onder vrijheid van meningsuiting. “Dan mag je nog steeds niet iemand beledigen. Punt. Ze proberen het nu op vrijheid van meningsuiting te schuiven, maar daar gaat het niet om. Ik denk dat er genoeg andere woorden gebruikt kunnen worden, dat is niet het geval.”

Stomphorst wijst erop dat Derksen in Veronica Inside zei dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. “Het is opinie van een witte Nederlander”, reageert Davids. “Als het één keer voorkomt, is het een incident. Dat zag je ook in het berichtje van Virgil, dit was niet de eerste keer. Laatst zei Marco van Basten bijvoorbeeld ook iets (sieg heil in een live-uitzending van FOX Sports, red.), daar werd hij op aangesproken. Als je vaker racistische opmerkingen maakt, ga je twijfelen.”

Op het statement van de Oranje-internationals kwamen de nodige reacties. “Er was een groot deel ook positief. Het ligt gevoelig en dat vind ik grappig. Waarom ligt het gevoelig als iemand aangeeft dat hij niet zo aangesproken wil worden? Als we het hebben over racisme in Nederland, staat wit Nederland op de banken. Wat is het wat dat creëert? Het kan ook zo simpel zijn dat je zegt: ‘Ik kan het niet voelen, maar wat voel jij? Kunnen we het samen oplossen?’ Van de reacties schrikken we niet meer. Er is een klein soort aanhang die fanatiek is en een kans ziet, daar maak ik me niet druk om. ”, aldus de 74-voudig Oranje-international. Critici stellen dat de internationals nu ook het WK van 2022 in Qatar moeten boycotten. “Ik vind het belangrijk dat we in Nederland dingen met elkaar oplossen en dan naar Qatar gaan kijken.”