VAR bezorgt Fenerbahçe en Nederlanders enorme kater in stadsderby

Fenerbahçe heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Süper Lig. De grootmacht uit Istanbul ging namelijk met 2-0 onderuit op bezoek bij stadsgenoot Kasimpasa SK. Fenerbahçe dacht in de absolute slotfase nog langszij te komen via Mevlüt Erdinc, maar diens doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR).

Fenerbahçe kwam vorige week met een 2-1 overwinning op Kayserispor degelijk uit de corona-onderbreking, maar afgelopen dinsdag volgde uitschakeling in het Turkse bekertoernooi door Trabzonspor (1-3 nederlaag). Ferdi Kadioglu was tegen Trabzonspor invaller en kreeg vanavond op de nummer tien-positie het vertrouwen van trainer Tahir Karapinar.

Behalve Kadioglu konden bij Fenerbahçe ook Deniz Türüc en Garry Rodrigues rekenen op basisplaatsen en laatstgenoemde stond na dik een halfuur voetballen aan de basis van de grootste kans in de eerste helft. Rodrigues werd op links in de diepte gevonden, waarna hij de bal terugtrok richting de strafschopstip. Ozan Tufan kon daar uithalen, maar zijn poging belandde uiteindelijk op de paal.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 28 17 8 3 28 59 2 Trabzonspor 27 16 8 3 33 56 3 Sivasspor 27 15 7 5 19 52 4 Galatasaray 27 14 8 5 22 50 5 Besiktas 28 14 5 9 11 47 6 Alanyaspor 27 12 7 8 17 43 7 Fenerbahçe 28 12 7 9 11 43 8 Göztepe 28 10 7 11 -2 37 9 Gaziantep BB 27 8 9 10 -5 33 10 Antalyaspor 27 8 9 10 -13 33 11 Kasımpaşa 28 9 5 14 -9 32 12 Gençlerbirligi 28 8 7 13 -12 31 13 Denizlispor 28 8 7 13 -13 31 14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 -2 28 15 Rizespor 27 8 4 15 -16 28 16 Konyaspor 27 5 11 11 -13 26 17 Kayserispor 28 6 7 15 -33 25 18 Ankaragücü 28 5 9 14 -23 24

Kort na rust kwam Fenerbahçe op achterstand in het Recep Tayyip Erdogan Stadion. Luiz Gustavo werd in het strafschopgebied in de luren gelegd door Mame Baba Thiam, waarne de spits uit Senegal met een schot in de verre hoek voor de 1-0 tekende. Kasimpasa leek de wedstrijd twaalf minuten voor tijd in het slot te kunnen gooien nadat arbiter Firat Aydinus een handsbal van Hasan Ali Kaldirim had waargenomen. Na tussenkomst van de VAR besloot Aydinus zijn beslissing echter terug te draaien, omdat van opzet geen sprake was bij Kaldirim.

Fenerbahçe mocht zo blijven hopen op een resultaat en leek in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd eindelijk langszij te komen. Erdinc, die vlak daarvoor was ingevallen voor Kadioglu, tekende met het hoofd voor de gelijkmaker, maar de treffer werd door de VAR uiteindelijk afgekeurd omdat Miha Zajc in aanloop naar de goal hands had gemaakt. Fenerbahçe bleef zo ontgoocheld achter en moest in blessuretijd nog de 2-0 van Yusuf Erdogan incasseren.