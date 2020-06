Chelsea profiteert met twee goals in twee minuten van geknoei concurrentie

Chelsea is met een overwinning uit de corona-onderbreking gekomen. Het team van trainer Frank Lampard kwam zondagavond in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Aston Villa nog wel op achterstand, maar repareerde de schade na rust uiteindelijk via Christian Pulisic en Olivier Giroud: 1-2. Chelsea profiteert zo optimaal van het puntverlies van onder meer Leicester City, Manchester United, Tottenham Hotspur en Arsenal eerder dit weekeinde en staat nu stevig op plaats vier in de Premier League. Anwar El Ghazi begon bij Aston Villa in de basis, maar kon het verschil niet maken in de zeventig minuten die hem gegeven waren.

Chelsea kon op Villa Park goede zaken doen in de strijd om Champions League-voetbal, maar de thuisploeg was niet van plan om de rode loper uit te leggen voor the Blues. Aston Villa plooide vanaf het eerste fluitsignaal ver terug op eigen helft en slaagde er zeer behoorlijk in het aanvalsspel van Chelsea te ontregelen. Het eerste gevaar van de bezoekers uit Londen kwam pas na 21 minuten voetballen: een afstandsschot van Mason Mount werd uit het doel geranseld door Örjan Nyland. De Noorse doelman bracht zichzelf even later in de problemen door een rollertje van Mateo Kovacic los te laten, maar hij was net op tijd weer bij de les om een tegentreffer op de doellijn uiteindelijk te voorkomen.

Aston Villa kwam er in het eerste halfuur niet aan te pas in aanvallend opzicht, maar kroop in het laatste kwartier voor rust iets meer uit zijn schulp. Eerst dwong El Ghazi Kepa Arrizabalaga van grote afstand tot een redding en twee minuten voor de rust opende Kortney Hause alsnog verrassend de score namens de thuisploeg. Douglas Luiz legde de bal vanaf de rechterflank met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar Hause in twee-instanties uiteindelijk wist te scoren: 1-0. Aston Villa nam de nipte voorsprong mee naar de thee, onder meer doordat een fraaie knal van Kovacic in de blessuretijd van de eerste helft rakelings voorbij het doel van Nyland scheerde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 29 27 1 1 45 82 2 Manchester City 29 19 3 7 40 60 3 Leicester City 30 16 6 8 30 54 4 Chelsea 30 15 6 9 13 51 5 Manchester United 30 12 10 8 14 46 6 Wolverhampton W. 30 11 13 6 9 46 7 Sheffield United 30 11 11 8 2 44 8 Tottenham Hotspur 30 11 9 10 7 42 9 Crystal Palace 30 11 9 10 -4 42 10 Arsenal 30 9 13 8 0 40 11 Burnley 29 11 6 12 -6 39 12 Newcastle United 30 10 8 12 -13 38 13 Everton 29 10 7 12 -9 37 14 Southampton 30 11 4 15 -14 37 15 Brighton & Hove Albion 30 7 11 12 -7 32 16 Watford 30 6 10 14 -17 28 17 West Ham United 30 7 6 17 -17 27 18 AFC Bournemouth 30 7 6 17 -20 27 19 Aston Villa 30 7 5 18 -23 26 20 Norwich City 30 5 6 19 -30 21

Na de onderbreking veranderde het spelbeeld amper. Aston Villa beperkte zich vooral tot verdedigen, terwijl Chelsea geduldig zocht naar een opening in de defensie van the Villans. Lampard bracht in de 55ste minuut Ross Barkley en Pulisic bij Chelsea in de ploeg voor Kovacic en Ruben Loftus-Cheek en dat bleek een gouden greep van de oefenmeester. Pulisic nam slechts vijf minuten na zijn rentree namelijk de gelijkmaker voor zijn rekening, door bij de tweede paal een voorzet van César Azpilicueta tegen de touwen te werken: 1-1.

Chelsea pakte daarna meteen door, want Giroud tekende amper twee minuten na de gelijkmaker voor de 1-2. De Franse aanvaller werd in de zestien bediend door opnieuw Azpilicueta en schoot uiteindelijk uit de draai en via een verdediger van Aston Villa raak. Aston Villa maakte in de tweede helft een machteloze indruk en was in aanvallend opzicht vooral afhankelijk van de grillen van Jack Grealish. De creatieveling kon het verschil echter niet maken. De formatie van manager Dean Smith was in de slotfase nog wel één keer gevaarlijk, maar invaller Jota schoot in kansrijke positie voorlangs.