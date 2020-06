‘Juventus zet twee spelers in voor gedroomde spits van 60 miljoen euro’

Juventus werkt achter de schermen aan de komst van Raúl Jiménez, zo verzekert Tuttosport dit weekeinde. De Mexicaan moet volgend seizoen de nieuwe centrumspits van de Italiaanse grootmacht worden, maar zijn club Wolverhampton Wanderers weigert de vraagprijs van zestig miljoen euro voorlopig te verlagen. Juventus wil niet voldoen aan die vraagprijs, maar denkt Jiménez toch los te kunnen weken uit Engeland door twee spelers te betrekken in de deal: Federico Bernardeschi en Daniele Rugani.

Bernardeschi en Rugani zijn beiden op dit moment niet onmisbaar voor Juventus. Bernardeschi was dit seizoen slechts negen keer basisspeler in de achttien competitiewedstrijden die hij speelde, terwijl de teller voor Rugani pas staat op drie optredens in de Serie A, alle vanaf de aftrap. Juventus ziet naar verluidt weinig toekomst meer in de aanvallende middenvelder en de centrumverdediger en is bereid hen in de aankomende transferperiode naar Wolverhampton Wanderers te laten vertrekken.

Daarmee zou Juventus een transfer van Jiménez mogelijk willen maken. Wolverhampton Wanderers heeft de 29-jarige aanvaller een prijskaartje van liefst zestig miljoen euro om de nek gehangen en weigert zijn vraagprijs te laten zakken. Juventus zal gezien de gevolgen van de coronacrisis niet in staat zijn om Jiménez voor dat bedrag los te weken bij de Premier League-club, maar denkt wel een kans te maken indien Bernardeschi en Rugani in de deal worden betrokken.

Voor Rugani geldt dat hij afgelopen zomer al in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers stond, claimt Tuttosport. Een vertrek van de 25-jarige stopper was toen echter onbespreekbaar voor Juventus, omdat Giorgio Chiellini toen net ernstig geblesseerd was geraakt. Chiellini is inmiddels weer fit en daarnaast moet Rugani bij la Vecchia Signora ook Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci en Merih Demiral voor zich dulden in de pikorde.

Jiménez is bezig aan een topseizoen in dienst van Wolverhampton Wanderers. De international van Mexico was in 30 competitiewedstrijden al goed voor 14 doelpunten en 6 assists en is daarmee de absolute blikvanger van de huidige nummer zes van de Premier League. Hij stond eerder in zijn loopbaan onder contract bij Club América, Atlético Madrid en Benfica en ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij Wolverhampton Wanderers.