Nieuw seizoen op tweede niveau dreigt voor HSV na dreun in minuut 95

De ambities van Hamburger SV om volgend seizoen weer in de Bundesliga te spelen hebben zondagmiddag een flinke knauw gekregen. Die Rothosen hebben namelijk met 2-1 verloren van directe concurrent 1. FC Heidenheim en moeten directe promotie daarom uit het hoofd zetten. VfB Suttgart verzekerde zich tegelijkertijd officieus van een terugkeer op het hoogste niveau.

1. FC Heidenheim - Hamburger SV 2-1

HSV, dat met Rick van Drongelen en Timo Letschert twee Nederlanders in de gelederen had, kwam vlak na rust door toedoen van Joel Pohjanpalo nog wel op voorsprong. Heidenheim zette daarna de achtervolging in en dacht tien minuten later weer langszij te komen. Doordat de gelijkmaker van Stefan Schimmer werd afgekeurd wegens buitenspel moest de thuisploeg echter tot de tachtigste minuut wachten op de 1-1, die tot stand kwam door een eigen goal van Louis Beyer.

Daar leek het vervolgens bij te blijven, maar in de 95e minuut zorgde Konstantin Kerschbaumer met de 2-1 alsnog voor een dramatische ontknoping. Heidenheim staat met nog een speelronde te gaan nu op de derde plek in 2. Bundesliga en gaat, als het zo blijft, play-offs om promotie spelen. HSV, dat een punt minder heeft, moet in de laatste speelronde hopen dat kampioen Arminia Bielefeld zijn sportieve plicht gaat doen tegen Heidenheim om zelf nog uitzicht te houden op promotie.

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0-6

Stuttgart heeft zich met een ruime overwinning op Nürnberg zo goed als verzekerd van een rentree in de Bundesliga. Silas Wamangituka opende na elf minuten spelen al de score, waarna dubbelslagen van Atakan Karazor en Nicolás González volgden en ook Sasa Kalajdzic een doelpunt meepikte. Stuttgart heeft nu drie punten meer dan Heidenheim en een veel beter doelsaldo, waardoor het zo goed als zeker is van de tweede plek en de daarbij behorende rechtstreekse promotie naar het hoogste niveau.