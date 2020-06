Ajax-huurling Magallán ondergaat grootste Celta de Vigo-zege in 66 jaar

Celta de Vigo heeft zijn grootste zege in LaLiga sinds december 1954 weten te boeken. De Galiciërs waren destijds met 8-1 te sterk voor Atlético Madrid en zijn zondagmiddag met een 6-0 overwinning op Deportivo Alavés in de buurt gekomen van deze uitslag. Nolito was met een doelpunt en een assist de opvallendste man aan de kant van de thuisploeg, aangezien hij pas drie dagen geleden overkwam van Sevilla.

Celta kreeg de mogelijkheid om de aanvaller buiten de transferwindow om op te pikken als ‘noodaanwinst’ na een blessure bij doelman Sergio Álvarez. Los Celestes kozen er echter niet voor om een nieuwe keeper te halen, maar deze uitzonderingsregel te gebruiken om de aanval te versterken.

Nolito maakte tegen Alavés aan het begin van de tweede helft zijn entree bij een 4-0 stand en nam tien minuten voor tijd de 5-0 voor zijn rekening vanaf de strafschopstip. Een paar minuten voor tijd was de nieuwkomer eveneens de aangever bij de 6-0 van Santi Mina. In de eerste helft hadden Jeison Murillo, Iago Aspas en Rafinha, die tweemaal trefzeker was, de productie voor hun rekening genomen.

Alavés, waar Ajax-huurling Lisandro Magallán negentig minuten op het veld stond, beleefde zo een bijzonder pijnlijke middag. De Basken moesten na een klein halfuur spelen al met tien man verder na een rode kaart voor Martin Aguirregabiria en slaagden er daarna niet in om de gelederen gesloten te houden. Celta pikte zodoende drie waardevolle punten op in de strijd tegen degradatie en staat nu vier punten boven de rode streep.