‘Fortuna hoopt Diemers-transfersom te overtreffen na interesse uit Frankrijk’

De kans is zeer reëel dat Fortuna Sittard na Mark Diemers opnieuw een belangrijke speler kwijtraakt. 1Limburg weet zondag namelijk te melden dat Amadou Ciss dicht bij een overgang richting het Franse SC Amiens is. Fortuna hoopt aan de verkoop van de middenvelder een transferbedrag over te houden dat hoger ligt dan de miljoen euro die Feyenoord naar verluidt heeft betaald voor Diemers.

Fortuna en Amiens praten al enkele weken over een transfer van Ciss, die in Sittard nog twee seizoenen vastligt. Inmiddels zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium aanbeland, zo wordt benadrukt door bovengenoemd medium. Frankrijk is geen onbekend voetballand voor de jeugdinternational van Senegal, want de begeerde middenvelder kwam in 2018 over van het bescheiden Pau. Ciss schopte het afgelopen seizoen, voor de uitbraak van het coronavirus, tot 6 doelpunten in 24 wedstrijden in het shirt van Fortuna.

Het is niet ondenkbaar dat Ciss volgend seizoen met Amiens in de Ligue 1 uitkomt, ondanks de negentiende plaats van afgelopen seizoen. De jaargang 2019/20 werd vorige maand definitief stilgelegd en met de degradatieplek is men veroordeeld tot verdergaan in Ligue 2. De rechter gaat echter niet akkoord met de beslissing, al voelt de organisator van Ligue 1 er niets voor om volgend seizoen met 22 ploegen te beginnen. Vóór 30 juni moet een definitieve oplossing worden aangedragen, zo klinkt het.

Fortuna nam vrijdag definitief afscheid van Diemers, afgelopen seizoen een van de smaakmakers in Sittard. De 26-jarige middenvelder leek op weg naar FC Groningen, dat met alle betrokken partijen reeds tot een akkoord was gekomen. Uiteindelijk heeft de ambitieuze Diemers toch gekozen voor een driejarig contract bij Feyenoord.