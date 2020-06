‘Dat valt dan ineens weg, Feyenoord is Feyenoord dan niet meer’

De vanwege de coronacrisis stilgelegde Eredivisie gaat normaal gesproken medio september weer van start, al is de kans zeer groot dat er in de eerste maanden van het seizoen 2020/21 zonder publiek dient te worden gespeeld. Het ontbreken van supporters kan een probleem opleveren voor Feyenoord, zo oordelen oud-spelers Pascal Bosschaart en Ali Boussaboun. Het tweetal weet uit ervaring wat de sfeer in De Kuip met spelers kan doen.

De voormalig Feyenoorders kennen echter ook de andere kant van de medaille. Feyenoord speelde in 2005 zonder publiek tegen Rapid Boekarest, als straf voor ongeregelheden rondom het duel met Sporting Portugal van eerder dat jaar. In een troosteloze ambiance en regenachtig weer kwam Feyenoord niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Uitschakeling volgde na de 1-0 nederlaag in Boekarest van een week later. Bosschaart weet zeker dat het gebrek aan sfeer Feyenoord op eigen veld flink parten speelde. "Ik denk dat de kans groot was dat je dan gewoon gewonnen had", vertelt de oud-middenvelder aan RTV Rijnmond. "Zij moedigen je aan, ze zingen. Daar krijg je een boost van."

Boussaboun, die vijftien jaar geleden ook aan de aftrap verscheen van de ontmoeting met Rapid Boekarest, deelt de mening van Bosschaart. "Feyenoord is de club met de meest fanatieke supporters en dat valt dan ineens weg. Dan is Feyenoord Feyenoord niet meer", zo benadrukt de analist van FOX Sports. "Helemaal in een Europacup-wedstrijd is dat een raar idee. Zonder publiek is het niks hier", aldus de voormalig vleugelaanvaller, die alleen in het seizoen 2005/06 het shirt van de Rotterdamse club droeg.

"De thuisploegen zullen niet meer het thuisvoordeel hebben dat ze daarvoor wel hadden", trekt Boussaboun de discussie breder. "Voor scheidsrechters zal het makkelijker worden omdat ze minder beïnvloed worden door het publiek. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat straks. Als jij in een stadion zit waar negentig minuten wordt gejuicht en geschreeuwd, dan krijg je daar als speler een boost van. Een tegenstander, en zeker in De Kuip, heeft nooit zoveel supporters en maakt nooit zoveel kabaal als dat het Legioen hier maakt. Als dat niet zo is, dan moet uit jezelf komen en dat zou ook zo moeten zijn, maar het publiek kan wel een extra stimulans geven", zo besluit de voormalig buitenspeler van Feyenoord.