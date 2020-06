‘We verkochten hem omdat Depay niet buiten de basis gehouden kon worden’

Marcel Brands volgt de verrichtingen van Dries Mertens met plezier. De aanvaller legde woensdag met Napoli beslag op de Coppa Italia ten koste van Juventus, nadat Mertens zijn ploeg zelf naar de finale had geloodst met een beslissend doelpunt tegen Internazionale in de halve eindstrijd. Sinds die treffer is Mertens clubtopscorer aller tijden van Napoli, met 122 officiële treffers.

Brands verkocht Mertens als technisch directeur van PSV aan Napoli. Voor een bedrag van 9,5 miljoen euro stapte hij in 2013 over naar de Serie A. Volgens Brands, tegenwoordig director of football van Everton, bewijst het succes van Mertens in Italië hoe belangrijk de Eredivisie voor het internationale voetbal is. "Het blijft een voorportaal voor vedettes. Bij Dries twijfelde ik gezien zijn fysiek vooraf een beetje of hij bij PSV een topper zou worden, maar hij heeft in Eindhoven uitstekend gepresteerd", blikt Brands terug in het Eindhovens Dagblad.

"Ik had voor zijn transfer onder meer bij Timmy Simons geïnformeerd, die hem van de Belgische ploeg kende en me adviseerde om hem zeker te kopen", blikt Brands terug op zijn beslissing om de Belg in 2011 over te nemen van FC Utrecht. "Dat kunnen dingen zijn die in mijn vak soms helpen om een beslissing wel of niet te nemen. We moesten Dries in 2013 weer verkopen omdat Memphis Depay niet meer buiten de basis kon worden gehouden bij PSV en het bod van Napoli was gezien de toenmalige financiële situatie welkom."

Depay speelde in het laatste seizoen van Mertens twintig duels voor PSV, waarvan achttien als invaller. Vanaf het seizoen 2013/14 was hij echter een vaste basisklant: in dat jaar verscheen de international 32 keer aan de aftrap. Overigens zette Mertens woensdag een krabbel onder een nieuw contract bij Napoli. De 33-jarige publiekslieveling verlengde zijn aflopende verbintenis met twee seizoenen, inclusief de optie voor een extra jaar.