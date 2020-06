‘Knallende ruzie op training Juventus; frustraties groeien bij Ronaldo’

Juventus bezet nog steeds de koppositie in de Serie A, maar achter de schermen lijkt het allesbehalve rustig te zijn bij La Vecchia Signora. Volgens La Stampa heeft trainer Maurizio Sarri achter de schermen flink ruzie gehad met Miralem Pjanic. De Bosnische middenvelder hoeft vanwege de aanvaring met de ervaren coach niet te rekenen op speeltijd in het uitduel van Juventus met Bologna van maandagavond, zo klinkt het.

Sarri zou op een training van Juventus een flinke woordenwisseling hebben gehad met Pjanic. Calciomercato voegt eraan toe dat het al de tweede ruzie tussen het tweetal is. De middenvelder was in maart zeer ontevreden over zijn reserverol in het topduel van Juventus met Internazionale. Naar verluidt wilde Sarri de aan Barcelona gelinkte Bosniër woensdag in de finale van de Coppa Italia tegen Napoli al op de bank houden. Vanwege een blessure bij Samir Khedira verscheen Pjanic echter alsnog aan de aftrap. Volgens bovengenoemd medium moet hij tegen Bologna plaatsmaken voor Aaron Ramsey.

Ronaldo en zijn Juventus weer terug op het trainingsveld

Pjanic is volgens verschillende buitenlandse media nog steeds nadrukkelijk in beeld bij Barcelona, al wil de Catalaanse grootmacht niet voldoen aan de vraagprijs van zestig miljoen euro. Met het inzetten van Arthur Melo hoopt men de transfersom naar beneden te kunnen krijgen. Een definitief akkoord is echter nog niet bereikt, ondanks het feit dat Pjanic bij een vertrek uit Turijn naar verluidt alleen oren heeft naar een contract bij Barcelona. Onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain zijn ook in de markt, maar een transfer naar de Premier League of Ligue 1 lijkt geen realistische optie te zijn. De bekoelde relatie met Sarri lijkt een zomers vertrek in ieder geval een stukje dichterbij te brengen.

Ondertussen wordt de druk op Sarri steeds verder opgevoerd. De vorig jaar van Chelsea overgekomen oefenmeester zag zijn elftal al verliezen in de finale van de Italiaanse Supercup en de Coppa Italia, terwijl het bestuur van Juventus min of meer eist dat hij de club een prijs bezorgt. Sarri kan nog steeds verwijzen naar de koppositie in de Serie A, al is het verschil met nummer twee. Lazio nog maar een punt. In de achtste finale van de Champions League werd in de heenwedstrijd met 1-0 verloren van Olympique Lyon. Vanwege de coronacrisis volgt het returnduel pas begin augustus.

La Stampa meldt voorts dat de band tussen Sarri en Ronaldo behoorlijk stroef is. De 35-jarige aanvaller uit Portugal wil het liefst vanuit een vrije rol opereren, maar wordt bij La Vecchia Signora steevast als diepste spits gebruikt door Sarri. Ondanks de onvrede staat Ronaldo op 21 doelpunten in de Serie A en moet hij alleen Lazio-aanvaller Ciro Immobile (27 treffers) voorlaten op de Italiaanse topscorerslijst.