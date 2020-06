Sportkrant speculeert over wekenlange absentie van Frenkie de Jong

Frenkie de Jong heeft een spierblessure in zijn onderbeen opgelopen, zo heeft de medische staf van Barcelona zondagochtend vastgesteld. De middenvelder behoorde vrijdag vanwege fysieke klachten niet tot de selectie voor de uitwedstrijd tegen Sevilla (0-0) in de competitie, maar het was nog niet duidelijk waar hij precies last van had.

Inmiddels heeft een diagnose uitgewezen dat het gaat om een blessure aan de scholspier in zijn rechterbeen. Over de duur van zijn absentie doet Barcelona geen uitspraken: de 'ontwikkeling' van de blessure moet uitwijzen wanneer hij weer inzetbaar is. Mundo Deportivo speculeert over een afwezigheid van 'meerdere weken'. De Jong zat dinsdag tegen Leganés negentig minuten op de bank en werd vervolgens tegen Sevilla uit de wedstrijdselectie gelaten.

Luuk de Jong wil Leo Messi erbij lappen? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 19 juni 2020

Zijn plek op de bank tegen Leganés was al opvallend. De Jong had immers had een basisplaats in elf van de twaalf voorafgaande officiële wedstrijden van zijn ploeg. Dit seizoen miste hij slechts drie duels in LaLiga. Hij kwam in totaal tot 38 officiële optredens, waarvan 27 in competitieverband. Tegen Sevilla bestond het middenveld uit Arturo Vidal, Sergio Busquets en Ivan Rakitic.

Barcelona trainde zondagochtend ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Athletic Club van dinsdagavond in het Camp Nou. Maandagochtend volgt de afsluitende training. De wedstrijd van dinsdag komt vermoedelijk te vroeg voor De Jong, terwijl Busquets vanwege een schorsing eveneens ontbreekt op het middenveld. Barcelona staat met 65 punten bovenaan in LaLiga, maar Real Madrid volgt met 62 punten en kan het gat zondagavond dichten door te winnen op bezoek bij Real Sociedad.

Waar Mundo Deportivo spreekt over een mogelijke absentie van meerdere weken, stelt AS dat het gaat om 'minstens twee weken'. De Jong lijkt daardoor in ieder geval vier wedstrijden van Barcelona te missen. Na het duel met Athletic wachten ontmoetingen met Celta de Vigo (27 juni), Atlético Madrid (1 juli) en Villarreal (5 juli), allemaal in LaLiga. Daarna staan nog competitiewedstrijden tegen Espanyol (8 juli), Real Valladolid (12 juli), Osasuna (15 juli) en Alavés (19 juli) op het programma.