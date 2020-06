‘Geklapte deal met Manchester United biedt Vertonghen kans in Serie A’

Jan Vertonghen is nadrukkelijk in beeld bij AS Roma, zo verzekert transferexpert Nicolò Schira van La Gazzetta dello Sport zondag. De Belgische verdediger, wiens contract bij Tottenham Hotspur op 30 juni afloopt, wordt gezien als opvolger van Chris Smalling. Laatstgenoemde wordt dit seizoen gehuurd van Manchester United, maar volgens berichten in de Italiaanse media kan er geen akkoord worden bereikt over een definitieve transfer van de Engelse mandekker.

Vertonghen, die volgens onder meer Il Messaggero als een goedkoper alternatief voor Smalling wordt gezien in het Stadio Olimpico, is naar verluidt al benaderd door Franco Baldini, de technisch directeur van AS Roma. De ervaren bestuurder werkte overigens in het verleden enkele jaren als ‘td’ bij Tottenham, waar Vertonghen in 2012 neerstreek. De voormalig Ajacied kan bij de nummer vijf in de Serie A een tweejarig contract tekenen, zo klinkt het. Corriere dello Sport benadrukt wel dat AS Roma nog een laatste poging gaat wagen om Smalling langer in de Italiaanse hoofdstad te houden.

Het is niet de eerste keer dat Vertonghen in verband wordt gebracht met een transfer naar een andere grote Europese competitie. AS wist in mei te melden dat de international van de Rode Duivels een tweejarig contract ter waarde van zes miljoen euro kon tekenen bij Real Betis. Vertonghen zou met de lucratieve deal in een klap tot de grootverdieners van de Spaanse club behoren. Het is onduidelijk of hij nog steeds op het lijstje van de middenmoter in LaLiga staat.

Een langer verblijf van Vertonghen bij Tottenham lijkt niet aan de orde. ESPN meldde vorige maand dat de ervaren verdediger alleen akkoord gaat met een tweejarige verbintenis en een weeksalaris van 80.000 euro. Voorzitter Daniel Levy wil naar verluidt niet ingaan op dat eisenpakket, waardoor een vertrek aanstaande lijkt. Het Nieuwsblad bracht begin juni naar buiten dat Tottenham Vertonghen een contract voor een maand wil aanbieden, zodat hij het seizoen in de Premier League kan afmaken. De kans is echter klein dat beide partijen tot een akkoord komen.

Vertonghen was jarenlang een vaste waarde bij Tottenham. Vorig seizoen stond de voormalig Ajax-verdediger zelfs in de finale van de Champions League, door Liverpool met 0-2 gewonnen. Deze jaargang echter verloor hij al snel zijn basisplaats onder Mauricio Pochettino en ook diens opvolger José Mourinho kiest doorgaans voor andere spelers. Vertonghen, met 311 duels voor de Londense club achter zijn naam staan, zat vrijdag tegen Manchester United (1-1) negentig minuten lang op de bank.