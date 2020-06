Socialmediasensatie Bitshiabu El Chadaille (15) kan toptransfer maken

Paris Saint-Germain moet alle zeilen bijzetten om Bitshiabu El Chadaille voor de jeugdopleiding te behouden. De vijftienjarige verdediger wordt gezien als een van de meest getalenteerde jeugdspelers in Parijs en staat volgens Téléfoot in de belangstelling van Bayern München. Der Rekordmeister blijft de jeugdopleiding van PSG teisteren: behalve El Chadaille hoopt men ook twee andere talenten over te nemen van les Parisiens.

El Chadaille vergaarde in de laatste dagen van 2017 bekendheid na zijn deelname aan La Liga Promises, een fameus jeugdtoernooi dat rond de jaarwisseling in Spanje wordt gehouden. Een foto van El Chadaille voorafgaand en tijdens een duel met Atlético Madrid vond gretig aftrek op sociale media en al snel werd zijn leeftijd in twijfel getrokken. Te zien was dat de destijds twaalfjarige El Chadaille minimaal een kop groter was dan het merendeel van zijn ploeggenoten en tegenstanders.

Spaanse media verzekerden dat de tegenstanders van PSG Onder-12 twijfels hadden over de leeftijd van de jeugdspeler, maar de club kon bewijzen overleggen dat El Chadaille het levenslicht in 2005 zag en zodoende speelgerechtigd was. Inmiddels is hij 15 jaar en 1.95 meter lang. Bayern houdt zijn ontwikkeling scherp in de gaten en heeft tevens een oogje op de zeventienjarige Adil Aouchiche van PSG. Bovendien staat Bayern op het punt om zich op transfervrije basis te versterken met Tanguy Kouassi, eveneens jeugdspeler van de Ligue 1-topclub.

Aouchiche wordt behalve door Bayern ook begeerd door Saint-Étienne, Leicester City, Stade Rennes, Bayer Leverkusen en Lille OSC. De jongeling, die volgende maand zijn achttiende verjaardag viert, lijkt zijn laatste wedstrijd voor PSG al gespeeld te hebben: hij heeft sportief directeur Leonardo laten weten geen contract te willen signeren. De achttienjarige Kouassi tekent binnenkort een vijfjarig contract bij Bayern: verwacht wordt dat hij binnen enkele weken de medische keuring zal doorlopen. PSG probeerde de centrale verdediger te overtuigen van een langer verblijf, maar was niet succesvol.