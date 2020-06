Zondag, 21 Juni 2020

Liverpool vreest vertrek van pijler onder succes

Andy Carroll en Newcastle United zijn opnieuw een prestatiecontract voor een jaar overeengekomen. De blessuregevoelige spits deed tot dusver dit seizoen slechts dertien keer mee en kwam niet tot scoren. (The Sun)

Atlético Madrid blaast de interesse in Denis Zakaria van Borussia Mönchengladbach nieuw leven in. De hernieuwde belangstelling voor de Zwitsers international heeft alles te maken met het naderende vertrek van Thomas Partey. (AS)

Liverpool maakt zich zorgen om Sadio Mané. De club heeft geen indicatie gehad dat de aanvaller wil bijtekenen, ondanks dat het inmiddels negen maanden geleden is dat hij een contractaanbod kreeg. (The Sun) De club heeft geen indicatie gehad dat de aanvaller wil bijtekenen, ondanks dat het inmiddels negen maanden geleden is dat hij een contractaanbod kreeg.

Liverpool wil de defensie met Alessio Romagnoli van AC Milan versterken. De koploper van de Premier League is bereid om Naby Keïta in een eventuele deal over de centrumverdediger te betrekken. (Corriere dello Sport)

Internazionale wil huurling Stefano Sensi van Sassuolo definitief overnemen voor twintig miljoen euro. Tegelijkertijd overweegt de club Radja Nainggolan te verkopen, nadat hij is teruggekeerd van zijn verhuurperiode bij Cagliari. (Sky Italia)