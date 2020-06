PSV'er heeft verrassend keepersvoorbeeld en bedankt buschauffeurs

PSV heeft Kjell Peersman zijn eerste profcontract uitgedeeld. De doelman vierde vorige maand zijn zestiende verjaardag en mag daarom zijn handtekening zetten onder een officiële verbintenis in het Philips Stadion. Peersman is tot de zomer van 2023 vastgelegd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

Peersman, ondanks zijn leeftijd al 1.90 meter lang, geldt volgens PSV als een 'talentvolle keeper' Hij is jeugdinternational van België: Peersman debuteerde dit seizoen voor België Onder-17 en speelde in 2019 ook interlands voor de Onder-16 en Onder-15. Hij keept sinds 2014 bij PSV en speelde afgelopen seizoen voor het eerst met de Onder-17 van de club. Peersman is na de negentienjarige Maxime Delanghe de tweede Belgische keeper die in korte tijd een contract tot medio 2023 ondertekent bij PSV.

"Ik vind het heel bijzonder dat ik bij deze club mijn eerste profcontract kan tekenen. Het is een heel speciale dag voor mij en mijn familie", reageert Peersman via het clubkanaal van PSV. Hij erkent dat het als Belgische jongen 'even wennen' was in het begin bij PSV. "De mondigheid is een groot verschil", lacht hij. "En de keeper moet juist heer en meester zijn. Maar het mooie aan deze club is dat ik dat heb kunnen leren. Ik ga me dit jaar laten zien bij de Onder-18 en daar proberen eerste keeper te worden. Mijn doel is om zo snel mogelijk de stap naar PSV 1 te maken en dat is ook het doel van de club."

Als Peersman wordt gevraagd naar zijn voorbeeld als keeper, komt hij met een verrassende naam: de jonge sluitpost spiegelt zich aan de 56-jarige Peter Schmeichel, oud-keeper van onder meer Manchester United en Denemarken. De journalist van PSV TV geeft aan dat hij die naam niet als eerste verwachtte. "Nee, klopt. Zijn stijl lijkt het meest op die van mij. Mijn opa noemde me altijd 'kleine Schmeichel'. Mijn opa is er niet meer, maar hij heeft veel voor mij betekend. Schmeichel is een topkeeper die alles had." Tot slot bedankt Peersman zijn naasten, onder wie zijn opa. "Ik wil ook alle buschauffeurs van PSV bedanken, want ik word elke keer op en neer gereden van België. In het bijzonder wil ik buschauffeur Mo echt graag bedanken."