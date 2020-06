Virgil van Dijk: ‘Ik denk niet dat het zal lukken bij een volwassen racist’

Na de dood van George Floyd eind mei in Minneapolis is het racismedebat actueler dan ooit. De demonstraties tegen racisme volgen elkaar in rap tempo op en ook in Nederland is het onderwerp van gesprek, al gaat het de laatste dagen vooral over de ‘Zwarte Piet-opmerking’ van Johan Derksen jegens rapper Akwasi. Dat leidde weer tot een boycot: de Oranje-internationals, de spelers van Jong Oranje en de Oranje Leeuwinnen zullen zich niet meer laten interviewen door Veronica Inside en krijgen ruggensteun van bondscoach Ronald Koeman en de KNVB.

In een interview met de Daily Mail praat Virgil van Dijk zondag over de racisme-problematiek in zijn algemeenheid. De verdediger van Liverpool was als aanvoerder van het Nederlands elftal eerder deze week degene die contact zocht met Koeman om aan te geven dat het zo niet meer langer kon en opriep tot een statement. “De toekomst is het belangrijkste. De volgende generatie is degene die moet veranderen. Het draait allemaal om opleiding, de opleiding van jonge kinderen. Als je mensen wilt veranderen die als volwassenen racist zijn, dan denk ik niet dat dat zal lukken”, vertelt Van Dijk in de Engelse krant.

“De volgende generatie moet begrijpen dat het geen deel mag uitmaken van de wereld”, stelt Van Dijk. “Het is goed om te zien dat we allemaal samen komen en knielen voor het begin van een wedstrijd. We proberen allemaal voor verandering te zorgen. We zijn allemaal mensen en willen het beste voor elk mens. Het draait om respect en ik wil graag mijn respect betuigen aan iedereen die ons helpt.”

De druppel voor de spelers van het Nederlands elftal was de uitzending van Veronica Inside van afgelopen maandag, waarin Derksen Akwasi vergeleek met Zwarte Piet. De rapper gaf een veelbesproken speech tijdens het antiracismeprotest op de Dam in Amsterdam. Het programma zorgde de afgelopen jaren vaker voor ophef door uitspraken van de panelleden. Zo zei Derksen vorig jaar over Sylvana Simons dat ze ‘nu rondloopt zo trots als een aapje’, in plaats van als een pauw.

De spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Oranje Leeuwinnen verspreidden afgelopen vrijdag via sociale media een verklaring waarin ze aankondigen dat ze zich niet meer laten interviewen door het programma. “Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough”, schreven de internationals.