‘Als ik bij Real Madrid had gezeten, had ik hem nooit laten gaan’

Pedrag Mijatovic maakt zich zorgen over de berichten rondom Sergio Ramos, die naar verluidt weigerachtig staat tegenover een nieuw contract met Real Madrid. De in maart 34 jaar geworden verdediger heeft nog een contract tot volgend jaar zomer en zou volgens Spaanse media nog graag een avontuur in het buitenland willen aangaan, bij voorkeur in de Verenigde Staten. Mijatovic, oud-speler én voormalig technisch directeur van de Koninklijke, gruwelt van het idee dat Ramos zijn loopbaan niet afsluit in Madrid.

Mijatovic praat nog altijd in de wij-vorm als hij het over Real Madrid heeft, de club waar hij tussen 1996 en 1999 actief was en nadien ook nog drie jaar de technische portefeuille beheerde. “We kunnen het ons niet veroorloven om met onze spelers andere teams te helpen. Die spelers zijn van ons. Ik zou graag zien dat dit beleid bij Real Madrid terugkeert, maar helaas is dat niet het geval. Raúl had een prachtige geschiedenis bij Real Madrid, maar vertrok op een slechte manier. En dat gold ook voor Fernando Hierro en Iker Casillas.”

“Nu doet het verhaal de ronde dat ook Ramos zal vertrekken. Zijn contract moet worden verlengd, twee of drie jaar, het maakt niet uit”, benadrukt Mijatovic, die Real Madrid in 1998 in Amsterdam aan de eerste Champions League in 32 jaar tijd hielp. Hij maakte het enige doelpunt in de finale tegen Juventus: 1-0. “Deze jongen moet zijn loopbaan per se bij Real Madrid afsluiten. Hij is belangrijk, bijna een schat van de club. Voor wat hij in het verleden heeft gedaan en wat hij in de toekomst kan doen. Wellicht dan niet op het veld, maar hij kan jonge voetballers van Real Madrid leren hoe ze moeten spelen, hoe ze zich moeten gedragen en hoe ze zich moeten aanpassen. Zo zou het moeten gaan.”

Bijna twee jaar geleden nam Real Madrid afscheid van Cristiano Ronaldo: de clubtopscorer aller tijden vertrok naar Juventus, waar hij laat zien dat hij nog altijd een van de beste spelers ter wereld is. Luka Modric, die in september 35 jaar wordt, vertrekt deze zomer mogelijk ook uit het Santiago Bernabéu. “‘Als ik bij Real Madrid had gezeten, had ik Cristiano nooit laten gaan”, verzekert Mijatovic. “Of Ramos, of Modric. Ja, ze verliezen aan kracht omdat de jaren beginnen te tellen, maar ze zijn altijd van meerwaarde voor de voetballers die eraankomen.”

“Een jonge aanvaller die advies van Cristiano krijgt. Of een jonge centrumverdediger die met tips van Ramos aan de slag gaat. Wie kan beter dan Ramos uitleggen hoe je moet verdedigen? Voetbal bestaat niet alleen uit het uitzwaaien van topvoetballers als je ze niet langer nodig hebt.” Ramos maakte medio 2005 voor een bedrag van 27 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Real Madrid. De teller staat sindsdien op 642 duels in alle competities, 92 doelpunten en 21 hoofdprijzen.