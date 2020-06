Eerste trainersontslag na coronastop in LaLiga in holst van de nacht

Joan Francesc Sicilia, beter bekend als Rubi, is niet langer trainer van Real Betis. De Spaanse club maakte om 01.48 uur, in de nacht van zaterdag op zondag, het congé van de trainer wereldkundig. De vijftigjarige Rubi is de zevende trainer die dit seizoen in LaLiga op straat wordt gezet én de eerste na een coronastop van ruim drie maanden.

Rubi wordt verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise bij Betis, dat slechts één van de laatste tien wedstrijden won. Dat was nota bene een 2-1 zege op Real Madrid. Na de coronastop ging de stadsderby met Sevilla verloren (2-0), kwam men in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen streekgenoot Granada en zaterdagavond leden de Andalusiërs een minimale nederlaag bij Athletic Club: 1-0. Met nog acht speeldagen te gaan staat Betis op een veertiende stek, acht punten boven de rode streep.

Rubi leidde Espanyol een jaar geleden naar deelname aan de Europa League, maar slechts elf dagen later accepteerde hij een aantrekkelijk voorstel van Betis om het takenpakket van de vertrokken Quique Setién over te nemen. Real Betis betaalde de afkoopsom van negen ton in zijn doorlopende contract en de oefenmeester tekende een contract voor drie seizoenen, à dik drie miljoen euro bruto per jaar, in Zuid-Spanje. Het doel was een Europees ticket, maar na dertig LaLiga-duels is men daar liefst dertien punten van verwijderd en moet men zich meer zorgen over eventuele degradatie maken.

?? OFICIAL | Alexis Trujillo, entrenador del primer equipo



? https://t.co/5xYT3LmMlb pic.twitter.com/zm1IC0S96V — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) June 20, 2020

Technisch directeur Alexis Trujillo zal in de resterende acht duels op de bank zitten. Dat deed de oud-voetballer van onder meer Betis drie jaar geleden ook al, toen Víctor Sánchez twee speeldagen voor het einde van de competitie werd ontslagen. Betis, dat vorig seizoen als tiende eindigde, speelt deze maand nog thuis tegen Espanyol en uit tegen Levante.

Marcelino García Toral (Valencia), David Gallego en Pablo Machín (Espanyol), Mauricio Pellegrino (Leganés), Ernesto Valverde (Barcelona) en Fran Escriba (Celta de Vigo) gingen Rubi voor en werden eerder dit seizoen ontslagen. De kans is groot dat José Luis Mendilibar de volgende wordt: laagvlieger Eibar won slechts één van de laatste tien competitieduels.