Jans mengt zich in Derksen-discussie: ‘Het moet straks weer overwaaien’

Ron Jans is de volgende persoon die zich heeft gemengd in de discussie rondom de boycot van het Nederlands elftal tegen Veronica Inside. Diverse Oranje-internationals maakten vrijdag bekend zich vanwege de veelbesproken uitspraken van Johan Derksen niet meer te laten interviewen door het programma en dat is volgens de nieuwbakken trainer van FC Twente te begrijpen.

Derksen ligt onder vuur nadat hij rapper Akwasi bekritiseerde om zijn uitspraken bij een anti-racisme demonstratie en hem bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. De Oranje-internationals spreken zich op Instagram massaal uit tegen de analist en hebben besloten om geen medewerking meer te verlenen aan interviews met Veronica Inside. "Ik begrijp het. Als je altijd op het randje zit, dan slaat het een keer terug", reageert Jans zaterdag bij Op1 op de commotie die is ontstaan rondom Derksen. "Ik denk toch dat een aantal spelers vindt dat het te vaak neerbuigend of kwetsend is."

Coach Ron Jans vond de uitspraken van Johan Derksen in Voetbal Inside over de grens gaan. ‘Ik begrijp dat spelers het boycotten. Ik denk dat zij te vaak vinden dat het te neerbuigend of kwetsend is. Grapjes maken kan, maar niet in deze tijd over dit onderwerp.’ #Op1 pic.twitter.com/L0XUua0RcF — Op1 (@op1npo) June 20, 2020

Jans is in zekere zin een ervaringsdeskundige, want hij werd begin dit jaar ontslagen bij FC Cincinnati, nadat het n-woord had meegezongen in de kleedkamer van de Amerikaanse club. "Je moet toch wat kunnen zeggen… Als je grapjes kunt maken over een heleboel zaken, dan ben je volgens mij op de goede weg, maar in deze tijd even niet, denk ik. Ik heb een vergelijkbare situatie meegemaakt", zegt de oefenmeester.

"Johan Derksen wil grappig zijn, denk ik, maar het is gewoon een hele slechte grap in deze tijd. Hij heeft zijn hand overspeeld", vervolgt Jans, die vindt dat Derksen beter had moeten weten. "Je bent bekend met de Zwarte Pieten-discussie en dan die grap op dat moment, in deze tijd maken… Het moet straks hopelijk wel weer een beetje overwaaien, maar racisme moeten we echt bestrijden." Jans vindt tot slot niet dat de uitspraken van Derksen aanvaardbaar zijn onder het mom van satire. "Dat is wel een heel makkelijk excuus om mensen te kwetsen."