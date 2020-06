Crouch begrijpt niets van Arsenal: ‘Hij is een speler met enorm veel potentie’

Peter Crouch heeft zaterdag rondom de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion hard uitgehaald naar de clubleiding van Arsenal. De oud-spits van onder meer Liverpool constateerde dat Bukayo Saka zich als een van de weinigen wist te onttrekken aan de sportieve malaise bij Arsenal en vraagt zich af waarom het achttienjarige toptalent nog altijd geen nieuw contract met the Gunners heeft getekend.

Het contract van Saka loopt na dit seizoen nog maar één jaar door, maar Arsenal wil graag langer door met de multifunctionele linkspoot, die vanmiddag tegen Brighton op het middenveld speelde maar dit seizoen vooral linksback was. Tot op heden heeft de Londense grootmacht Saka er nog niet van weten te overtuigen bij te tekenen en dat mag de clubleiding zich volgens Crouch zwaar aanrekenen.

"Ik zou me zorgen maken over zijn contract. Het gebeurt keer op keer bij Arsenal", zegt de analist bij Sky Sports. Crouch doelt vermoedelijk onder meer op de transfersoaps die zich in het verleden bij Arsenal zich afspeelden rondom Samir Nasri en Robin van Persie. Nasri belandde in het seizoen 2011/12 in zijn laatste contractjaar bij Arsenal en stapte vervolgens over naar Manchester City; Van Persie verliet de club een jaar later op vergelijkbare wijze voor een avontuur bij Manchester United.

"Ik weet niet wie er bij Arsenal over de contracten gaat, maar het moet een keer goed geregeld worden", vervolgt Crouch, die van mening is dat Saka onvoldoende op waarde wordt geschat door Arsenal. "Ze geven grote, zeer grote contracten aan spelers die niet eens voor de club willen spelen, maar komen er ondertussen niet uit met een speler die enorm veel potentie heeft, zoals Saka. Bepaalde spelers bij Arsenal missen overduidelijk strijdlust, maar hij is een lichtpuntje. De club zou er alles aan moeten doen om zulke jonge spelers langer aan zich te binden."

Collega-analist Rio Ferdinand is het eens met Crouch en deelt de bewondering voor Saka, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft in de hoofdmacht van Arsenal en in alle competities al 31 wedstrijden speelde, met 3 doelpunten 10 assists als oogst. "Wat ik nog het meest indrukwekkende vind, is dat hij al heeft gespeeld als linksback, linksmidden, rechtsmidden en rechtsback. En vandaag speelt hij weer centraal op het middenveld. Hij maakt indruk op vrijwel iedere positie", merkt de oud-verdediger van onder meer Manchester United op.