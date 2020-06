Van Aanholt is goud waard; Gary Cahill schopt tegenstander uit de wedstrijd

Crystal Palace is met een overwinning uit de corona-onderbreking gekomen. Het team van manager Roy Hodgson won zaterdagavond met 0-2 van degradatiekandidaat Bournemouth. Patrick van Aanholt speelde de gehele wedstrijd namens Crystal Palace en was met een assist belangrijk voor de Londenaren, die de negende plaats in de Premier League hebben overgenomen van stadsgenoot Arsenal.

Van Aanholt had als gewoonlijk een basisplaats bij Crystal Palace en was halverwege de eerste helft goud waard voor the Eagles. De Nederlandse linksback trok de bal na een fraaie aanval terug richting de strafschopstip, waar Jordan Ayew klaarstond om met een lage schuiver te scoren. Het betekende de 0-2 in de wedstrijd, want Luka Milivojevic had in de twaalfde minuut uit een vrije trap de score geopend.

Bij Bournemouth begon Nathan Aké in de basis en werd Arnaut Danjuma Groeneveld in de rust als invaller ingebracht. The Cherries wisten de schade in de tweede helft niet meer te repareren, maar beklaagden zich nog wel over de arbitrage. Gary Cahill plantte kort na de onderbreking zijn noppen op de enkel van Joshua King, maar arbiter Stuart Atwell liet de routinier van Crystal Palace, zelfs na raadpleging van de videscheidsrechter (VAR), wegkomen zonder kaart.

Het betekende voor King wel direct zijn laatste noemenswaardige actie van de wedstrijd, want de aanvaller van Bournemouth moest zich vrijwel onmiddellijk na de charge van Cahill geblesseerd laten vervangen. Bournemouth oogde in het restant van het duel machteloos en blijft door het verlies achttiende staan in de Premier League. Bij Crystal Palace maakte Jaïro Riedewald in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd nog zijn rentree als invaller.