Fenomenale volley van Pedro Neto in Londen gaat de wereld over

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdagavond in de Premier League zeer goede zaken gedaan in de strijd om Champions League-voetbal. Het team van trainer Nuno Espírito Santo won in Londen met 0-2 van West Ham United en profiteerde daarmee optimaal van het puntverlies dat concurrenten Manchester United, Tottenham Hotspur en Arsenal eerder dit weekeinde leden.

Manchester United en Tottenham Hotspur speelden vrijdagavond onderling met 1-1 gelijk en een dag later verloor Arsenal met 2-1 van Brighton & Hove Albion. Wolverhampton had zodoende een uitgelezen mogelijkheid om op de ranglijst in punten gelijk te komen met Manchester United en verder weg te lopen van Tottenham en Arsenal, en slaagde uiteindelijk in die missie.

Wolves speelden vanavond zeer geen grootse wedstrijd op bezoek bij het tegen degradatie strijdende West Ham United, maar maakten uiteindelijk het verschil in de laatste twintig minuten. Adama Traoré vervulde als invaller een belangrijke rol. De pijlsnelle buitenspeler was in de 64ste minuut ingebracht door Nuno en stond negen minuten later met een afgemeten voorzet aan de basis van de 0-1 van Raúl Jiménez, die in de zestien vrij kon inkoppen.

Zes minuten voor tijd volgde de definitieve beslissing in een verder teleurstellende wedstrijd. Traoré bleef in de as van het veld knap aan de bal, waarna hij op rechts oog had voor Matt Doherty. Die legde het leder vervolgens neer bij de tweede paal, waarna Pedro Neto, een andere invaller, op werkelijk fenomenale wijze raak volleerde.

Wolverhampton moet Manchester United voorlopig op doelsaldo nog wel voor zich dulden op de ranglijst, maar heeft na dertig competitiewedstrijden wel evenveel punten als de grootmacht. Zodoende mag het team van Nuno blijven hopen op Champions League-voetbal: de vijfde plaats is op dit moment goed voor een Champions League-ticket, nu Manchester City, de huidige nummer twee van Engeland, vooralsnog door de UEFA voor twee seizoenen is uitgesloten van Europees voetbal. West Ham United blijft voorlopig zeventiende staan, maar kan later vanavond in de degradatiezone belanden als Bournemouth minstens een punt pakt tegen Crystal Palace.