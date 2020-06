Maduro draagt opvolger van Ziyech aan: ‘Dan heb je weer veertig miljoen’

Hedwiges Maduro raadt Ajax aan om het gemis van Hakim Ziyech, die deze zomer naar Chelsea verkast, op te vangen met een speler van hetzelfde type. De Amsterdammers trokken met São Paulo-aanvaller Antony, van nature meer een buitenspeler, al een vervanger aan voor Ziyech, maar Maduro denkt dat Ajax een extra voorhoedespeler kan gebruiken. De oud-middenvelder draagt in de PantelicPodcast Calvin Stengs van AZ aan.

"Je moet eigenlijk een type-Ziyech vinden", aldus Maduro, die daarbij doelt op een speler die als nummer tien en hangende vleugelspits uit de voeten kan. "Je hebt nu heel veel snelheid met jongens als Quincy Promes, David Neres en Antony, maar je moet wel iemand hebben die ze kan lanceren. Dat is super belangrijk. Je zag ook dat als de snelle jongens er niet waren, Ziyech ook minder was, toen Neres en Promes geblesseerd waren. De laatste maanden zag je dat Ajax daar geen wapens meer mee had."

Stengs onzeker over binnenlandse transfer: 'Het plaatje moet wel kloppen'

"Je moet iemand hebben die dat verfijnde heeft, die eigenlijk het creatieve brein is. Maar het zal moeilijk zijn om die te vinden. En als dat lukt, dan zit er ook wel een prijskaartje aan", aldus Maduro, die door presentator Freek Jansen wordt gevraagd of zo iemand in Nederland te vinden is. "Dan denk ik aan Stengs, dat is een beetje hetzelfde type. Of dat niet een jaartje te vroeg is? Misschien wel, maar toen Ziyech kwam, speelde hij ook niet direct alles onder Peter Bosz. Langzamerhand worden spelers sterker." Ziyech kreeg overigens in september 2016 meteen in zijn eerste mogelijke wedstrijd voor Ajax een basisplaats van Bosz, en behield die het hele seizoen. Wel switchte Ziyech gedurende zijn eerste maanden van de rechtsbuitenpositie naar het middenveld.

Maduro denkt dat de 21-jarige Stengs een uitstekende investering zou zijn voor Ajax. "Ik denk dat Stengs een potentiële international is, daar moet je ook aan denken. Als hij zich net zo ontwikkelt als Ziyech, heb je weer veertig miljoen. Dat is ook gewoon een bepaald businessmodel." Zaterdag gaf Stengs, dit seizoen goed voor 12 assists en 10 goals in 42 duels, overigens tegenover DAZN aan te twijfelen over een mogelijke transfer naar de Nederlandse top.