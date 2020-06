De Ligt en De Vrij op water met vriendinnen; Van Persie trots op werk moeder

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij zochten elkaar deze week op in Italië. De twee verdedigers kwamen samen met hun vriendinnen tot rust op het Comomeer.





Robin van Persie komt uit een creatieve familie: zijn beide ouders zijn kunstenaar. De oud-aanvaller was zaterdag te gast in het atelier van zijn moeder.





Mitchel Bakker vierde zaterdag zijn twintigste verjaardag. De linksback van Paris Saint-Germain werd op Instagram onder meer in het zonnetje gezet door voormalig Ajax-ploeggenoten Ryan Gravenberch en Noa Lang.





Eric Botteghin vierde deze week een prachtig jubileum. De Braziliaanse verdediger, voorlopig nog contractspeler van Feyenoord, is precies elf jaar getrouwd met zijn Melina. Ivan Rakitic en Raphaël Varane stapten vijf jaar geleden in het huwelijksbootje met hun geliefden.





Jeroen Zoet waaide dit weekeinde in Noordwijk uit met zijn familie. Collega-doelman Kostas Lamprou vertoeft met zijn partner Carolijn op Mykonos.





Daley Blind sloeg zaterdag een balletje op de golfbaan. Sergiño Dest sprak een dag eerder een groep kinderen toe.





Daniëlle van de Donk maakte zaterdag via Instagram de geboorte van haar nichtje Sare wereldkundig. Collega-international Jackie Groenen genoot met een vriendin van het prachtige weer.