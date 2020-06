Enorme deceptie voor Bosz; Weghorst blijft erop los scoren

Bayer Leverkusen dreigt naast deelname aan de Champions League te grijpen. Het team van trainer Peter Bosz ging zaterdag onderuit bij Hertha BSC en heeft, met nog één speeldag in de Bundesliga te gaan, twee punten minder dan Borussia Mönchengladbach, dat tegelijkertijd bij SC Paderborn 07 won. Bayer speelt volgende week thuis tegen FSV Mainz 05 en Borussia Mönchengladbach krijgt Hertha op bezoek. VfL Wolfsburg en TSG Hoffenheim wonnen hun duels en zijn verzekerd van deelname aan de Europa League. Over een week wordt duidelijk wie als nummer zes en nummer zeven eindigt en zich wel of niet rechtstreeks voor de groepsfase plaatst.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2-0

In de eerste vijftien minuten van de wedstrijd was Bayer duidelijk de ploeg die het spel dicteerde in Berlijn. Hertha, waar Omar Rekik als bankzitter de enige Nederlander was, wist echter uit de houdgreep van het team van Bosz te ontkomen en benutte na 22 minuten spelen meteen de eerste kans van de wedstrijd. Matheus Cunha ontving de bal van Dodi Lukebakio en schoot het leer vanaf een meter of veertien hoog in de linkerhoek: 1-0. In het restant van de eerst helft maakte Bayer een aangeslagen indruk.

?? | Matheus Cunha! Wat een heerlijke goal van de Braziliaan. ?? FOX Sports 2 en 8https://t.co/vQWni8rUoJ pic.twitter.com/mices2gszn — FOX Sports (@FOXSportsnl) June 20, 2020

De ploeg van Bruno Labbadia verdubbelde negen minuten na de onderbreking de voordelige marge. Krzrystof Piatek was zowel Wendell als Lukas Hradecky de baas en bood Lukebakio een niet te missen kans op enkele centimeters van de doellijn: 2-0. Daar hadden de bezoekers, waar Daley Sinkgraven negentig minuten op de bank zat, al helemaal niet meer van terug.

SC Paderborn 07 - Borussia Mönchengladbach 1-3

De teams van Steffen Baumgart en Marco Rose waren in de eerste helft zeker aan elkaar gewaagd, al was de minimale voorsprong voor die Fohlen in de rust verdiend te noemen. Hoewel Paderborn een goede indruk achterliet en alles gaf in de duels, maakte men de vroege achterstand niet ongedaan. Doelman Leopold Zingerle kon in de vijfde minuut weliswaar voorkomen dat Breel Embolo in het doel kon werken, maar de rebound was een prooi voor Jonas Hoffman: 0-1.

De gelijkmaker van Sven Michel, na 54 minuten spelen, mocht er zijn: Yann Sommer had geen antwoord op de rake knal in de rechterhoek. Borussia Mönchengladbach stapte desondanks toch als winnaar van het veld. Twee minuten later benutte Lars Stindl een toegekende strafschop, nadat hij zelf was onderuitgehaald door Uwe Hünemeier en de Oostenrijker kopte daarna ook nog de 1-3 binnen. Tussendoor kreeg Hünemeier zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Embolo.

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1-4

De dolende Königsblauen bleven voor de vijftiende competitiewedstrijd op rij zonder overwinning. Het team van David Wagner maakte in de eerste 45 minuten een zeer angstige en onzekere indruk en liet in aanvallend opzicht nauwelijks iets zien. De voorsprong van Wolfsburg in de rust was zeker verdiend, al had de ruststand van 0-1 wat aan de hogere kant moeten zijn. In de zestiende minuut maakte Wout Weghorst op enkele meters van het doel ruimte voor een schot en werkte hij de bal diagonaal in de linkerhoek. Het was alweer zijn vierde treffer in de laatste vier wedstrijden voor die Wölfe.

De ploeg van Oliver Glasner trok de ontmoeting in Gelsenkirchen na rust definitief naar zich toe. Weghorst tekende in de 56e minuut, toen Schalke juist aan een sterke fase bezig was, met competitietreffer nummer zestien van het seizoen voor de 0-2: na een pass van Renato Steffen was hij net iets eerder bij de bal dan Alexander Nübel. Kevin Mbabu tekende voor de 0-3, na een inzet van Daniel Ginczek op de paal, en Joao Victor schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied de 0-4 binnen. Eén minuut later maakte Rabbi Matondo oog in oog met Koen Casteels de eretreffer: 1-4.

TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 4-0

Het team van Matthias Kaltenbach, die Melayro Bogarde opnieuw niet nodig had, legde in de eerste 45 minuten de basis voor de ruime overwinning. In de elfde minuut pareerde Ihlas Bebou een pass van Robert Skov met de hak, waarna hij Moritz Nicolas passeerde. Zes minuten voor de pauze stond Skov ook aan de basis van de 2-0: de van richting veranderde voorzet werd door Andrej Kramaric verzilverd. In de extra tijd van de eerste helft tekende Munas Dabbur voor de riante ruststand van 3-0. Na rust kwam daar alleen nog een treffer van Christoph Baumgartner in de 68e minuut bij.