Wijnaldum openbaart zaterdag reacties na publicatie over Derksen

Georginio Wijnaldum heeft zich ook zaterdag fel uitgesproken tegen de uitspraak van Johan Derksen. De reserve-aanvoerder van het Nederlands elftal schreef vrijdag op Instagram dat hij de vergelijking van Derksen wat betreft Akwasi en Zwarte Piet ‘zeer denigrerend’ en ‘beneden peil’ vond. “Hiermee wordt bevestigd dat Zwarte Piet wel degelijk racisme vertegenwoordigt en meer dan ooit serieus genomen moet worden.” Wijnaldum heeft sinds vrijdag de nodige reacties ontvangen en kan zijn ogen 24 uur later eigenlijk niet geloven: “Don’t tell me it’s a joke”, zo benadrukt hij.

“‘Gini, je overdrijft’, ‘Gini, je maakt van een mug een olifant’, ‘Gini, is humor, moet kunnen toch?’”, somt de middenvelder van Liverpool zaterdag in een video op zijn Instagram-account op. “‘Gini, Zwarte Piet is geen racisme’, ‘Gini, Sinterklaas en Zwarte Piet zijn traditie’. Dit zijn een paar van de reacties die ik heb gehad op de post die ik gisteren op Instagram heb geplaatst. Vandaag wil ik jullie een spiegeltje voorhouden. Het gaat om de selfie van Leroy Fer in 2014.”

Wijnaldum heeft aan zijn publicaties diverse screenshots van specifieke reacties op een foto van Fer, Gregory van der Wiel, Kenneth Vermeer, Karim Rekik en Memphis Depay toegevoegd. Reacties als ‘Club van Sinterklaas’, ‘allemaal Zwarte Pieten’ en ‘FC Aap’ kregen destijds de nodige likes. “De reacties die we toen kregen, zijn in vergelijking hetzelfde als die van Johan Derksen die ik gisteren gepost heb. En is ook een van de redenen waarom bruine slash zwarte mensen tegen deze traditie zijn”, benadrukt Wijnaldum.

Akwasi riep eerder deze maand op een anti-racisme demonstratie in Amsterdam dat wanneer hij een Zwarte Piet in november zou tegenkomen, hem ‘hoogstpersoonlijk in zijn gezicht zou trappen’. “Ik sta achter ieder woord dat ik op dat moment in de microfoon heb versterkt, honderd procent, sterker nog: honderdduizend procent’’, zo vertelde de rapper later bij het televisieprogramma Beau

Zijn teksten kwamen Akwasi op veel kritiek te staan. Derksen haalde stevig naar hem uit en vroeg zich daarna, toen een Zwarte Piet in beeld kwam, of dat niet de rapper was. “Als we Akwasi zijn woorden op een weegschaal leggen tegenover die van Derksen, bespeur ik ditmaal milde reacties terwijl men met gestrekte been erin ging jegens Akwasi”, zei Wijnaldum vrijdag nog. “Het zou mooi zijn, als wij met z'n allen streven naar een racismevrije samenleving en een voorbeeld stellen aan de wereld!”