Leicester City lijdt toch nog puntverlies na late wereldgoal Ben Chilwell

Watford en Leicester City hebben elkaar zaterdagmiddag op Vicarage Road in evenwicht gehouden. Het duel tussen de degradatiekandidaat en het op Champions League-voetbal afstevenende Leicester leek lang op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar in de slotminuten waren er toch nog doelpunten voor beide ploegen. Ben Chilwell nam met een heerlijke uithaal de 0-1 voor zijn rekening, waarna Craig Dawson er toch nog in slaagde om voor de 1-1 eindstand te zorgen. Nummer drie Leicester heeft nu zes punten meer dan nummer vier Chelsea, dat wel een wedstrijd tegoed heeft.

De eerste kans in een voor beide ploegen wat onwennige eerste helft was voor Jamie Vardy, met negentien goals momenteel de topscorer van de Premier League. De spits van Leicester liet met een schot dat net naast het doel van Ben Foster verdween echter na om dit aantal te vergroten. De thuisploeg, die vanwege een langdurige knieblessure geen beroep kon doen op Daryl Janmaat, kwam daarna wat beter in de wedstrijd en kreeg ook de beste kansen voor rust.

Een schot van Abdoulaye Doucouré uit kansrijke positie werd echter gekeerd door Kasper Schmeichel en op slag van rust was James Justin lastig genoeg om Christian Kabasele en Roberto Pereyra bij de tweede paal van scoren af te houden. Watford kwam vervolgens sterk uit de kleedkamer en met een paar minuten op de klok moest Schmeichel opnieuw ingrijpen toen hij Ismaïla Sarr op zich af zag komen. Vlak daarop kwam Leicester opnieuw weg na een kansrijke kopbal van Troy Deeney, die net naast het doel verdween.

In het laatste halfuur waren de beste mogelijkheden weer voor the Foxes. Caglar Söyüncü stichtte gevaar met een kopbal en een schot van Demarai Gray verdween even later net over de goal van Foster. Een kwartier voor tijd waren de bezoekers het dichtst bij een doelpunt toen Marc Albrighton eerst op de paal knalde en een schot van James Maddison vlak daarna door Foster uit de hoek werd getikt.

Door deze gemiste kansen leek het duel op een 0-0 gelijkspel af te stevenen. In de slotfase kwam de wedstrijd met doelpunten voor beide partijen echter toch nog volledig tot ontbranding. In de laatste minuut van de officiële speeltijd was er een heerlijke goal van Ben Chilwell, die vanaf de rand van de zestien hard raak knalde via de binnenkant van de paal. Leicester dacht daarmee de drie punten binnen te hebben, maar uit een corner werd het via een halve omhaal van Craig Dawson echter toch nog 1-1.