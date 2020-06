‘Als Ajax tot een deal komt, zal hij een dergelijke toptransfer wel aangrijpen’

Sergiño Dest wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en onder meer Bayern München, Paris Saint-Germain en Barcelona zouden de jonge rechtsback op de korrel hebben. Dest zelf staat open voor een dergelijke stap, maar staat volgens zijn management ook niet afwijzend tegenover een langer verblijf bij de Amsterdammers.

De vrijdag door Sky Deutschland naar buiten gebrachte geruchten dat Dest hoe dan ook naar Bayern zou willen vertrekken worden door zijn vertegenwoordigers dan ook ontkend. Tegenover Ajax Showtime geeft het management van de Amerikaans international aan dat Dest ‘heel blij met en bij Ajax is’. Dit betekent echter niet dat per definitie in de Johan Cruijff ArenA blijft.

“Uiteraard is het wel zo dat als één van de clubs met Ajax tot een deal komt, een dergelijke transfer naar een absolute topclub door Dest zal worden aangegrepen”, wordt toegevoegd. De negentienjarige vleugelverdediger ligt momenteel nog tot medio 2022 vast, waardoor de absolute noodzaak om hem in de aankomende transferperiode te verkopen ontbreekt.

Ajax heeft naar verluidt in de afgelopen periode wel geprobeerd om deze verbintenis open te breken, maar hier heeft Dest vooralsnog geen gehoor aan gegeven. De rechtsback beleefde in het afgelopen seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht en heeft inmiddels 35 wedstrijden namens de Amsterdammers achter zijn naam staan. Ajax zou, als het van een transfer komt, een bedrag dat tussen de twintig en dertig miljoen euro ligt in gedachten hebben.