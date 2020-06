Orkun Kökcü: ‘Normaal gesproken zit ik daarbij, ik wil in 2021 het EK spelen’

Orkun Kökcü maakte anderhalf jaar geleden bekend om zijn interlands voor Turkije te willen spelen. De middenvelder van Feyenoord heeft zijn debuut voor het land nog niet gemaakt, maar heeft inmiddels wel twee interlands voor Jong Turkije achter zijn naam staan. Kökcü werd eerder dit jaar ook nog uitgenodigd voor een volgende interland met de beloftenploeg, terwijl hij toen eigenlijk liever aan had willen sluiten bij het ‘grote’ Turkije.

“Voor de halve finale om de beker tegen NAC Breda werd ik in de bus op weg naar het hotel gebeld door een Turks nummer”, blikt de middenvelder terug in gesprek met Voetbal International. “Maar ik hou er niet van als ik niet weet wie het is, dus drukte ik dat nummer weg. Ik zou later in het hotel wel even checken wie het was.” Kökcü was het voorval vervolgens bijna vergeten toen hij op zijn hotelkamer de melding op zijn telefoon zag.

“Dus ik bel terug. ‘Hé Orkun, hoe gaat het?’, hoorde ik. Ik zei, best wel grof: ‘Wie ben jij?’ Op zo'n toon van: ‘Wat moet je van me?’, haha. Waarop ik hoorde: ‘Ik ben Senol Günes.’ De bondscoach van Turkije hing dus aan de lijn.” Kökcü kreeg van Günes te horen dat hij zich bij Jong Turkije moest melden: “Onder-21 was uitgeschakeld voor het EK en dat voelde toch als een schande. De bondscoach wilde voor een oefenwedstrijd de beste spelers naar Engeland sturen om de eer te redden, laten zien dat we goede jeugd hebben.”

Alle spelers van de nationale ploeg die speelgerechtigd waren voor Jong Turkije, werden dus geacht mee te reizen naar Engeland: “Ik had er weinig zin in, was basisspeler bij Feyenoord, waarom weer bij Jong spelen? Mijn vader zei dat ik rustig moest blijven.” Na een gesprek met een aantal mensen van de Turkse voetbalbond besloot Kökcü toch mee te gaan: “Na het EK was het sowieso de bedoeling dat een nieuwe lichting in de Nations League een kans zou krijgen. Normaal gesproken zit ik daarbij, dus mijn doel is een jaar opgeschoven. Ik wil in 2021 met Turkije het EK spelen.”