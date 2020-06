Koeman: ‘Van Dijk belde om te zeggen dat het niet langer meer zo kan’

Johan Derksen ligt zwaar onder vuur na een opmerking over rapper Akwasi in talkshow Veronica Inside en de internationals van het Nederlands elftal voegden zich vrijdag bij de criticasters van Derksen door te laten weten geen medewerking meer te willen verlenen aan het televisieprogramma. Voor bondscoach Ronald Koeman kwam deze mededeling niet als een grote verrassing, aangezien hij al lager merkte ‘dat er iets broeide’. Hij schaart zich dan ook achter het statement van zijn spelers.

“Virgil van Dijk, onze aanvoerder, heeft me gebeld en gezegd dat het voor de spelers niet langer meer zo kan”, vertelt Koeman zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Het gaat niet alleen om opmerkingen rond de huidige antiracismedemonstraties in dat programma. De spelers zien hoe zij en andere mensen regelmatig belachelijk worden gemaakt en worden beledigd. Het wordt altijd maar afgedaan onder de dooddoener van ‘cafépraat’. Maar ze gaan er te ver in.”

Oranje-internationals zijn het zat en boycotten Veronica Inside

De spelers van het Nederlands elftal kwamen vrijdag met een duidelijk statement Lees artikel

Koeman kreeg van Van Dijk de vraag hoe hij tegenover het statement van de Oranje-internationals aankeek: “Als mijn spelers unaniem zeggen: tot hier en niet verder, dan is dat een duidelijk signaal. En kan ik me er iets bij voorstellen. Ik herken het zelf en heb er al eens iets over gezegd bij een persconferentie. Het is óók een optelsom.” Het telefoontje van Van Dijk leidde vervolgens tot overleg met de KNVB: “Mijn steun en die van de staf en de KNVB hebben ze”, sluit Koeman af.

Niet alleen de spelers van het Nederlands elftal hebben laten weten niet meer mee te willen werken aan Veronica Inside, aangezien de international van Jong Oranje en de Oranje Leeuwinnen zich eveneens solidair hebben getoond. Het programma blijft wel welkom bij de persactiviteiten van de Oranje-teams.