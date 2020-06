‘Manchester City prefereert transfervrij vertrek boven bedrag van 33 miljoen’

Bayern München is al geruime tijd bezig met het binnenhalen van Leroy Sané en der Rekordmeister kreeg vrijdag goed nieuws uit Engeland toen Manchester City-manager Josep Guardiola de deur voor een vertrek van zijn aanvaller wagenwijd openzette. Fans van de Duitse grootmacht moeten mogelijk echter geduld blijven tonen, aangezien een transfer deze zomer nog geen uitgemaakte zaak is.

The Telegraph en The Independent melden namelijk dat Bayern er een flinke schep bovenop zal moeten doen. Sané ligt nog vast tot medio volgend jaar en de kersverse kampioen van de Bundesliga hoopte hem daarom voor een bescheiden 33 miljoen euro over te kunnen nemen. Manchester City is echter niet bereid om hieraan mee te werken.

The Citizens hebben een veel hoger bedrag in gedachten en zijn zelfs bereid om hem nog een jaar aan zijn contract te houden als Bayern niet verder wil gaan dan 33 miljoen. Voor de Duitsers betekent dit dat zij Sané weliswaar gratis in kunnen lijven, maar ook dat zij nog een jaar geduld moeten hebben. Eerder werd gespeculeerd over een transfersom van om en nabij de zestig miljoen.

Manchester City heeft in de afgelopen tijd geprobeerd om Sané langer te binden, maar lijkt de hoop inmiddels op te hebben gegeven. “Sané heeft geweigerd om zijn handtekening onder een nieuw contract te zetten", verduidelijkte Guardiola vrijdagmiddag op een persmoment van zijn club. "Iedereen weet dat Leroy aan het einde van het seizoen kan vertrekken, als daarover tussen beide partijen overeenstemming wordt bereikt. De club heeft in de afgelopen periode twee tot drie keer een contractvoorstel gedaan. Leroy heeft die aanbiedingen echter telkens geweigerd.”