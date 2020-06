Barcelona biedt Philippe Coutinho aan in Engeland

Newcastle United staat op het punt om twee contracten open te breken. Andy Carroll en Javier Manquillo zijn bijna akkoord met the Magpies over een nieuwe verbintenis. (Shields Gazzette)

Watford dacht Le Havre-middenvelder Papa Gueye al binnen te hebben. Met Arsenal en Olympique Marseille zijn er nu echter serieuze concurrenten opgedoken voor the Hornets . (Le Phocéen)

Mohammed Salisu staat er goed op in de Premier League. Everton, Manchester United en Southampton hebben de verdediger van Real Valladolid, die voor elf miljoen euro kan vertrekken, op de korrel. (Daily Mirror)