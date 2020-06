‘Toen Ajax wilde verlengen dacht ik: wacht eens even, ik heb nu geen haast’

Hedwiges Maduro maakte bijna vier jaar deel uit van de hoofdmacht van Ajax en de voormalige middenvelder startte in die periode vaker wel dan niet in de basis bij de Amsterdammers. Begin 2008 kwam er echter een einde aan de samenwerking toen Valencia op de stoep stond en Maduro, die over een aflopend contract beschikte, voor twee miljoen euro naar Spanje haalde.

Maduro zelf was in die tijd helemaal niet uit op een vertrek, zo vertelt hij in de Pantelic Podcast. “Mijn gekste jaar bij Ajax was 2007. Ik had een jeugd-EK gewonnen, maar Ajax wilde wachten met verlengen. Ze zeiden: ‘Je mag in principe weg.’ Toen kwam Sevilla al en ik had zoiets van: dan ga ik weg. Ik wilde altijd al graag naar Spanje. Ik had een persoonlijk akkoord en toen werd ik op het kantoor geroepen bij Henk ten Cate (destijds de trainer, red.). Hij zei: ‘Je gaat helemaal nergens heen, wat hoor ik nu?'”, blikt hij terug.

Ondanks de wens van technisch directeur Martin van Geel om hem te verkopen, bleef Maduro vervolgens toch bij Ajax. Ten Cate vertrok vervolgens zelf een paar maanden later naar Chelsea: “Waarom ze niet wilden verlengen, weet ik niet. Misschien waren er twijfels. Toen nam Adrie Koster het over en toen wilde Ajax verlengen, want ik speelde goed. Toen dacht ik: wacht eens even. Ik heb nu geen haast om te verlengen. Toen moest ik voor december verlengen.”

Doordat de huidige trainer van Jong Almere City weigerde om een contractverlenging te ondertekenen, werd hij vervolgens op de bank geposteerd tijdens een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Niet lang daarna stond Valencia op de stoep, waarna vier jaar later alsnog een avontuur bij Sevilla volgde. “Als Ajax wilde verlengen, had ik verlengd. Op een gegeven moment kom je in een wereld terecht waar het eigenlijk gewoon een business is. Ik kreeg op een gegeven moment dingen van de supporters te horen van: ‘Waarom verleng je niet?’ Dat is hoe het kan lopen bij een speler”, sluit Maduro af.