Hyballa maakt werkwijze Van Den Abbeele met de grond gelijk

Peter Hyballa is bijzonder kritisch op technisch manager Tom Van Den Abbeele van NAC Breda. In een interview met BN DeStem is de trainer open over de samenwerking met de Belgische manager en uit hij openlijk kritiek op zijn handelswijze en die van de club. Hyballa laat weten hij en Van Den Abbeele een compleet andere kijk op voetbal hebben. De coach vindt dat de supporters het recht hebben om te weten wat er zich achter de schermen afspeelt en doet daarom een boekje open. “Wat ik nu vertel, is intern al lang geen geheim meer. De technisch manager, de oude en de nieuwe algemeen directeur, de mensen in de raad van commissarissen, mijn technische staf; allemaal weten ze wat ik van de huidige situatie vind. Dat heb ik ze tijdig en vaak genoeg verteld.”

Tegenover het regionale dagblad zegt Hyballa dat zijn visie niet overeen komt met die van de technisch manager. “Hij komt met jonge buitenlandse spelers van achttien, negentien jaar uit Afrika, Oost-Europa, Frankrijk en België waar intern nog nooit iemand van gehoord heeft. En in algemene zin heeft die categorie voetballers last van heimwee, omdat ze uit hun directe omgeving worden getrokken. Nog geen twintig jaar, de eerste keer zonder hun moeder, alleen in een onbekend land, een andere taal en uitgescholden door een vol stadion. Daar worden de spelers en NAC niet beter van”, aldus Hyballa, die vaak niets kan met de spelers die door Van Den Abbeele worden aangeboden. “Hij biedt ons ook spelers aan met twee of drie wedstrijden in twee seizoenen. 'Ze komen van grote clubs', zegt hij dan. Wat interesseert mij dat nou? Nieuwe spelers moeten in ieder geval direct van waarde zijn. NAC moet kwaliteit aan zich binden. NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren."

Duitse trainers in trek bij Nederlandse clubs: 'Klopp is daarin een voorbeeld'

NAC heeft een samenwerkingsverband met Manchester City. Hyballa staat open voor de komst van grote talenten vanuit de Premier League-club. “Maar de technisch manager komt steeds met dezelfde lijst waarvan wij al tien keer hebben gezegd dat die spelers niet goed genoeg zijn”, aldus Hyballa. Hij had twee spelers van Manchester City op het oog. “Maar in het gesprek dat volgde, miste ik nederigheid bij die spelers. Je mag best weten dat Breda in Nederland ligt en NAC in de Eerste Divisie uitkomt." Hyballa vindt dat NAC alleen spelers van City moet halen als zij daadwerkelijk iets toevoegen aan zijn selectie. “Als wij niet de spelers krijgen die we willen, waarom zouden we dan wel die andere spelers van City nemen? Alleen maar om een relatie in stand te houden? Je moet als NAC altijd onafhankelijk denken, anders ben je verloren.”

In het vraaggesprek komt naar voren waarom Hyballa ervoor kiest om zo openhartig te zijn over de werkwijze van Van Den Abbeele. “Bijna 9.000 supporters hebben hun seizoenkaart verlengd, maar ze hebben geen idee wat er zich achter de schermen afspeelt. Ze betalen honderden euro's aan de club, als ze dan een elftal krijgen te zien dat niet voor promotie kan spelen, doet mij dat ook voor hen pijn. En als dat dan gebeurt, wie legt dat de supporters uit? En wie is de kop van Jut als NAC drie keer op rij verliest?" Hyballa vindt dat het bij de technisch manager ontbreekt aan daadkracht. Hij onderbouwt zijn uitleg aan de hand van een aantal voorbeelden. “We waren bezig met Jordy Bruijn (van Heerenveen naar NEC, red.), Elmo Lieftink (van Go Ahead Eagles naar De Graafschap, red.) en nu Jesper Drost. De technisch manager pakte helaas steeds niet door, want het is bij Bruijn en Lieftink niet op de financiën afgeketst. Dat is de waarheid. Die spelers zijn evenals Thom Haye overigens niet door Van Den Abbeele ingebracht.”

Hoe NAC werd verwend met Angeliño en daarna is laten vallen door City

Lees artikel

“Natuurlijk verschillen we weleens van mening als het gaat om posities en spelers. Daar hebben we dan inhoudelijk een discussie over”, reageert Van Den Abbeele op de uitspraken van de hoofdtrainer. “Uiteraard is het ook mijn taak om naast de korte termijn ook de lange termijn te bewaken. Daarom willen we ook talenten, idealiter uit de eigen opleiding, een kans geven om minuten te maken in ons eerste elftal. Maar laat ik duidelijk zijn, ons primaire doel is een selectie samen te stellen, binnen de financiële mogelijkheden, waarmee we kunnen strijden voor promotie.”

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.