Anderlecht wil graag langer door met doelman Hendrik Van Combrugge, maar een akkoord tussen beide partijen over een nieuw contract is nog ver weg. Mede door de financiële onzekerheid bij de club uit de Jupiler Pro League zijn de handtekeningen nog altijd niet gezet. Zaakwaarnemer Gunther Thiebaut houdt zich in de media op de vlakte over de situatie, maar benadrukt dat hij alle opties openhoudt voor zijn 27-jarige cliënt.

Van Crombrugge werd in het recente verleden al in verband gebracht met diverse clubs buiten België, waaronder Ajax, PSV en Hertha BSC. Deze clubs zouden de situatie van de sluitpost nauwlettend in de gaten houden. Thibaut wil niet zeggen over een transfer in de maak is. “Ik ga die discussie niet aan in de media, maar Anderlecht zit in een speciale situatie", aldus de belangenbehartiger in de Mid Mid Podcast.

Door financiële problemen lijkt Anderlecht voorlopig niet te kunnen voldoen aan de wensen van de doelman. Desondanks lijkt Van Crombrugge een transfer niet door te willen drukken. “Hendrik is Anderlecht ook dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen, al heeft hij zelf de kans gegrepen natuurlijk. In het verleden weigerde hij aanbiedingen van Ajax en Sassuolo”, zegt Thiebaut.

Toch is een transfer naar een buitenlandse topclub niet uitgesloten. “Of het een ander verhaal is als hij als eerste keeper naar Ajax kan? Absoluut", aldus Thiebaut. Anderlecht heeft met Timon Wellenreuther van Willem II een nieuwe keeper in huis gehaald, terwijl Jelle ten Rouwelaar is overgenomen van NAC Breda als keeperstrainer. De Belgische club zou naar verluidt ook azen op NAC-talent Bart Verbruggen.