Brands onthult transferplannen: ‘Ancelotti en de eigenaar staan erachter’

Marcel Brands heeft zich in een interview met De Telegraaf uitgelaten over de zomerse transferplannen van Everton. In de Engelse media worden diverse spelers gelinkt aan een verhuizing naar Goodison Park en als het aan Brands ligt haalt hij versterkingen voor 'twee of drie' posities. Supporters van the Toffees lijken niet te hoeven rekenen op de komst van ‘crazy’ namen.

Brands, die zich sinds 2018 director of football mag noemen bij Everton, laat weten dat hij bij de Engelse club in de laatste fase is aanbeland van het vernieuwen va nde selectie. “Enkele spelers uit het verleden met minder perspectief voor Everton proberen we te verkopen”, aldus Brands. “Er is al veel veranderd. We hadden voor deze zomer ook geen transferwindow gepland met vijf of zes grote aankopen. We willen het elftal op twee of drie posities versterken en hebben daarbij geen extreme wensen.”

“We zitten niet meer in de fase van crazy namen”, tempert Brands de verwachtingen. “Carlo Ancelotti (manager, red.) en de eigenaar staan erachter. In de twee jaar dat we bezig zijn, is de gemiddelde leeftijd omlaag gegaan, is het kapitaal op het veld toegenomen en is de totale waarde van de selectie omhoog gegaan. En we hebben een trainer die de weg naar succes kent. Het is nu alleen even improviseren door corona. Uiteindelijk moeten alle inspanningen tot sportief succes leiden.”

Brands verwacht dat de coronacrisis van grote invloed zal zijn op de transfermarkt. “We verliezen veel tv-geld en missen wedstrijdinkomsten. Net als de andere clubs verkeren we in een onzekere positie”, vertelt de voormalig technisch manager van PSV. “Hoe gaat het financieel richting het nieuwe seizoen, wanneer begint de competitie, starten we weer zonder publiek en blijven we geld verliezen? Het zal geen big spending zomer worden.”