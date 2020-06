Myron Boadu geeft AZ-fans goede hoop met uitspraken over toekomst

Myron Boadu brak het afgebroken seizoen definitief door bij AZ, gooide hogen ogen, scoorde aan de lopende band en maakte zijn debuut in het Nederlands elftal. Door zijn scoringsdrang werd hij reeds gelinkt aan diverse clubs. Met een contract tot medio 2023 hebben de Alkmaarders een uitstekende onderhandelingspositie, terwijl Boadu zelf niet eens op een transfer lijkt te azen. In gesprek met de Volkskrant laat hij doorschemeren dat het goed mogelijk is dat hij ook volgend seizoen in het AFAS Stadion te bewonderen is.

“Het is nu heel rustig rond mij, door de crisis is de kans groter dat ik blijf’, vertelt Boadu. Hij werd in verband gebracht met Ajax, maar tot een transfer lijkt het voorlopig niet te komen. “Ik heb altijd gezegd dat ik pas weg wil als ik een prijs heb gewonnen. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat het erin zit met deze groep. We zijn ook buiten het veld goede vrienden daarom presteren we zo goed. Gaan er een paar jongens weg, dan is het momentum weg.”

Stengs onzeker over binnenlandse transfer: 'Het plaatje moet wel kloppen'

Boadu, het afgelopen seizoen goed voor veertien Eredivisie-goals, kijkt vooruit naar het nieuwe seizoen en wil dan nog beter presteren. Hij wil zichzelf verbeteren en kijkt daarom vaak zijn eigen wedstrijden terug. “Ajax-uit, Ajax-thuis en PSV-uit, die heb ik best wel vaak teruggekeken. Maar het is niet zo dat ik alleen maar goede wedstrijden terugkijk of wedstrijden waarin ik heb gescoord”, vertelt hij in De Telegraaf. “De bekerwedstrijd waarin we door NAC werden uitgeschakeld en ik een paar kansen miste, heb ik óók bekeken. Om te leren van mijn fouten. Dan kijk ik hoe ik nog vaker aan de bal kan komen en hoe ik beter positie kan kiezen.”

De negentienjarige aanvaller kan terugkijken op een uitstekend seizoen, maar hij wil meer. “Volgend seizoen komt er druk op. Ik houd ervan. We moeten laten zien dat we echt topspelers zijn. Hopelijk in de Champions League”, aldus Boadu, die nog altijd hoopt dat de KNVB het meest gunstige Champions League-ticket aan AZ geeft en niet aan Ajax. De clubleiding van AZ klopte om die reden al aan bij de UEFA. “Dat hebben ze van te voren aangegeven. We zien wel wat er uitkomt. Ik ken de directie als mensen die niet zomaar iets doen, ze zullen er een goede reden voor hebben. Ik weet zeker dat iedereen het mooi vindt als we dat ticket alsnog krijgen.”