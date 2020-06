Kieft: ‘Dat Huntelaar de ideale mentor is bij Ajax slaat nergens op’

Klaas-Jan Huntelaar verlengde deze week zijn contract bij Ajax met een jaar, waardoor de 36-jarige spits tot medio 2021 vastligt in Amsterdam. Bij de bekendmaking meldde directeur voetbalzaken Marc Overmars in het persbericht dat de routinier komend seizoen op meerdere vlakken waardevol kan zijn voor Ajax, ook bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van talentvolle spitsen als Lassina Traoré en Brian Brobbey. Wim Kieft vindt dat grote onzin.

Huntelaar hoeft in het team van trainer Erik ten Hag niet meer te rekenen op een basisplaats. De ex-aanvaller van onder meer Real Madrid en Schalke 04 moet genoegen nemen met een bijrol. Volgens Kieft kan Huntelaar op zijn leeftijd nog makkelijk mee. “In Nederland kan dat en bij Ajax helemaal. Daar hoeft een spits niet veel looparbeid te verrichten”, schrijft de oud-spits in zijn column voor De Telegraaf. “Soms misschien wat ruimte maken met een loopactie, maar verder vooral op het juiste moment voor de goal komen. Als je ziet hoeveel ballen Huntelaar van vijf, zes meter zo het doel inloopt, snap je dat hij die kwaliteit als geen ander bezit.”

Ryan Gravenberch na contractverlenging: 'Ik wilde altijd al bij Ajax blijven'

“Dat Huntelaar ook de ideale mentor is voor jonge spelers bij Ajax slaat nergens op”, vervolgt Kieft. “Die rol vertolkt hij juist niet en een goede coach zoekt dat ook helemaal niet bij zo’n speler.” Kieft ziet in Huntelaar eerder een spits die zijn concurrent ‘in de nek hijgt’. “Even niet in vorm, even niet scherp en je kan zonder probleem Huntelaar brengen. Kasper Dolberg trok die concurrentie met Huntelaar niet bij Ajax. Hij maakte het niet waar, verloor de strijd en dan ben je als coach blij dat je iemand als Huntelaar achter de hand hebt.”

De columnist noemt Huntelaar een ambitieuze spits die ondanks zijn leeftijd nog altijd ‘overloopt van dadendrang en de wil om goals te maken’. “Zou je Huntelaar een heel jaar als spits van Ajax laten staan, dan komt hij moeiteloos aan vijftien tot twintig doelpunten”, aldus Kieft. “Vind maar eens iemand die met zulke kwaliteiten genoegen neemt met een plek op de bank. Vandaar dat het bijtekenen van Huntelaar bij Ajax voor beide partijen een win-win-situatie is.”