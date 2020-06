Engelse media eensgezind: hoge cijfers vliegen Bergwijn om de oren

Tottenham Hotspur-aanvaller Steven Bergwijn was vrijdagavond tegen Manchester United op weg om matchwinner te worden, maar tien minuten voor tijd tekende Bruno Fernandes voor de gelijkmaker (1-1). Ondanks het puntenverlies kan de Oranje-international terugkijken op een goede wedstrijd, zo vinden ook de Engelse media. Alle tabloids zijn in hun beoordelingen lyrisch over de Nederlandse aanvaller, die na Rafael van der Vaart in 2010 de eerste speler is die in zijn eerste drie thuiswedstrijden in de Premier League trefzeker is.

Bergwijn opende de score in de 27ste minuut. Hij was ongrijpbaar voor de United-defensie, ging Harry Maguire voorbij en passeerde David de Gea in de korte hoek. Nadat de winterse aankoop van circa dertig miljoen euro al trefzeker was tegen Manchester City en Wolverhampton Wanderers, scoorde hij nu ook tegen Manchester United. Van der Vaart was de laatste speler die driemaal scoorde in zijn eerste drie thuiswedstrijden. Nadat hij in 2010 de overstap maakte van Real Madrid naar Tottenham scoorde de oud-international tegen Wolverhampton, Aston Villa en Everton.

De BBC zag Bruno Fernandes (6.39) uitblinken aan de zijde van Manchester United, maar maakt bekend dat Bergwijn door de bezoekers van de website met een 7.01 is beoordeeld en daarmee is gekozen tot man van de wedstrijd. Sky Sports zag Bergwijn samen met Lloris uitblinken. De aanvaller en doelman krijgen allebei een 8. “Hij omspeelde Maguire en vuurde een schot af dat te krachtig was voor De Gea. Ook zonder de bal bleef hij onvermoeibaar hard werken voordat hij werd vervangen door Giovani Lo Celsco”, zo klinkt het oordeel over de Nederlander.

De Engelse tabloids zijn eensgezind en wijzen Bergwijn massaal aan als uitblinker. Hij krijgt van de Daily Mail een 7.5, waarbij wordt verwezen naar zijn solo goal. Volgens de krant liet Maguire (5) zich te makkelijk uitspelen en zag ook De Gea (4.5) er niet goed uit bij de tegentreffer. “Hij stond toe dat het schot van Bergwijn recht door hem heen ging. Bijzonder matig voor een keeper met zijn kwaliteiten.” De Daily Mirror heeft zelfs een 9 over voor het optreden van Bergwijn. “Snelheid, rust en clinisch voor het doel. Uitstekend”, zo klinkt het oordeel.

“Een geweldige solo door het hart van de United-defensie voordat hij de score opende. Aan de bal zorgde hij altijd voor dreiging”, schrijft Squawka, dat een 8 aan de 22-jarige buitenspeler uitdeelt. Datzelfde cijfer krijgt Bergwijn van The Telegraph en de Daily Express. Ook The Sun is lovend over hem: “Steven Bergwijn danste door de lusteloze verdediging van United.” En: “Bergwijn bewees dat hij niet te stoppen was voor United in de eerste helft.”