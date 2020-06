Onmachtig Barcelona zet grip op koppositie van LaLiga op het spel

Barcelona heeft voor het eerst sinds de hervatting van LaLiga punten gemorst. De koploper van de competitie was in aanvallend opzicht vrij onmachtig op bezoek bij Sevilla en remiseerde met 0-0 tegen de nummer drie. Luuk de Jong stond een kleine zeventig minuten op het veld, maar kreeg geen serieuze kansen om te scoren. Door het puntenverlies kan Real Madrid op gelijke hoogte komen qua puntenaantal, indien het zondag wint bij Real Sociedad.

Quique Setién moest het stellen zonder Frenkie de Jong, die vanwege lichte klachten niet tot de wedstrijdselectie behoorde. Ook Sergi Roberto was niet fit genoeg om mee te doen, maar daartegenover stond de terugkeer van Luis Suárez in de basiself. De Uruguayaan onderging in januari een knieoperatie en maakte deze maand zijn rentree met twee invalbeuten. Tegen Sevilla stond hij voor het eerst sinds 4 januari in de basis in LaLiga.

Suárez zorgde in de vierde minuut voor het eerste doelgevaar, maar bracht keeper Tomás Vaclík niet in de problemen met een schot dat de juiste richting miste. De gevaarlijkste man aan de zijde van Barcelona was Lionel Messi, maar ook hij werd vrij goed in bedwang gehouden door de verdediging van Sevilla. De aanvaller, op zoek naar zijn zevenhonderdste doelpunt als prof, kwam halverwege de eerste helft met twee mogelijkheden in de buurt van een openingstreffer.

De Argentijn plaatste een vrije trap vanaf een meter of achttien over de muur, maar verdediger Jules Koundé stond op de doellijn klaar om de bal weg te koppen. Twee minuten later legde hij opnieuw aan voor een vrije trap en bracht Vaclík redding. In het slot van de eerste helft kwam Sevilla vaker in balbezit en dat was ook na de pauze zo. Het tempo van Barcelona lag te laag; Sevilla kwam meer op de vijandelijke helft en tien minuten na de pauze keerde Marc-André ter Stegen een hard en gevaarlijk schot van Lucas Ocampos.

Kort daarna moest Ter Stegen ook een schot uit zijn andere hoek houden, ditmaal van Munir El Haddadi. Twintig minuten voor tijd werd De Jong vervangen door Youssef En-Nesyri, terwijl Nemanja Gudelj binnen de lijnen kwam voor Joan Jordan. Nadat een vrije trap van Messi van ruime afstand door de vingertoppen van Vaclík uit de bovenhoek werd gehouden, stevende het duel af op een doelpuntloze remise. Er volgde nog één grote kans voor Barcelona, toen Suárez de bal verlengde na een voorzet van Jordi Alba en net over schoot.