Steven Bergwijn wordt door knappe actie Paul Pogba geen matchwinner

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United is vrijdagavond geëindigd in 1-1. Steven Bergwijn zette de thuisploeg van manager José Mourinho na een lange dribbel op voorsprong en dacht lange tijd matchwinner te worden, maar een penalty van Bruno Fernandes in de slotfase gooide roet in het eten. Manager Ole Gunnar Solskjaer van United zal content zijn met de rentree van Paul Pogba, die met een ijzersterke invalbeurt een belangrijke rol speelde in de comeback van de bezoekers. De Fransman strooide met passes en versierde in de tachtigste minuut de strafschop voor United.

José Mourinho kon vrijdagavond voor het eerst zijn gedroomde voorhoede opstellen, bestaande uit Bergwijn, Heung-Min Son en Harry Kane. Laatstgenoemde was vanaf 1 januari afwezig door een spierblessure en maakte zijn rentree. Aan de kant van Manchester United keerde Paul Pogba terug van langdurig blessureleed; de Franse middenvelder werd in de 63ste minuut in het veld gebracht voor Fred.

In een gelijkopgaande strijd kreeg Manchester United in de 22ste minuut de eerste goede kans van de wedstrijd. Marcus Rashford vond de bal uit de kluts plots voor de voeten, maar zag zijn lage poging van een meter of tien gepareerd worden door doelman Hugo Lloris. Vijf minuten later was het aan de andere kant wél direct raak. Bergwijn begon net over de middellijn aan een lange rush, snelde daarbij langs de weifelende Harry Maguire en produceerde van de rand van de zestien een hard schot. Die poging leek houdbaar voor doelman David de Gea, die zijn handen echter niet goed achter de bal zette en het schot van Bergwijn tot doelpunt liet promoveren: 1-0.

Bergwijn bleef daarna bedrijvig en bediende met een fraaie voorzet ploeggenoot Son, wiens gevaarlijke kopbal door De Gea knap over de lat werd getikt. Na rust begon het bij Manchester United wat beter te lopen, hetgeen in de 54ste minuut een dreigend schot van Bruno Fernandes opleverde, dat net naast ging. Met Pogba in het veld volgden even later nog betere kansen voor de bezoekers. Bruno Fernandes zette na een fraaie aanname Antony Martial vrij, die zijn schot van dichtbij op het allerlaatste moment geblokt zag worden door Eric Dier. Een minuut later had Martial de gelijkmaker opnieuw op de schoen, maar ditmaal redde Lloris met een snelle zweefduik.

United hield in de fase daarna druk op het doel van Tottenham en werd daar tien minuten voor tijd voor beloond. Pogba drong met een knappe dribbel bij de achterlijn het strafschopgebied van the Spurs binnen en werd onderuit geduwd door Dier, waarna scheidsrechter Jonathan Moss een strafschop gaf. Bruno Fernandes wist vanaf elf meter wel raad met de buitenkans: 1-1. In de slotfase wees diezelfde Moss opnieuw naar de stip na een vermeende overtreding van Dier op Bruno Fernandes, maar de VAR draaide de verkeerde beslissing van de arbiter terug. Invaller Mason Greenwood schoot in de laatste seconden nog rakelings voorlangs namens United.